القومي للبحوث يطلق برنامجا تدريبيا لتحويل الأفكار والابتكارات إلى فرص استثمارية

يطلق المركز القومي للبحوث، احتفالًا بمرور 70 عامًا على تأسيسه، برنامجًا تدريبيًا تطبيقيًا بعنوان «ما بعد الفكرة: من الابتكار إلى السوق والاستثمار»، بهدف مساعدة الباحثين والمبتكرين على تحويل أفكارهم البحثية إلى مشروعات قابلة للتطبيق والاستثمار.

ويأتي ذلك في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز الابتكار وربط البحث العلمي باحتياجات السوق،

ويتضمن البرنامج، الذي تنظمه الأمانة العامة للمركز ولجنة ريادة الأعمال بمعهد البحوث الطبية، ورش عمل متخصصة حول حماية الملكية الفكرية، واختبار احتياجات السوق، والتمويل والاستثمار، وبناء نماذج الأعمال، وتطوير العروض الفنية، إلى جانب إتاحة الفرصة للمشاركين لعرض مشروعاتهم أمام نخبة من الخبراء والمستثمرين.

ويُعقد البرنامج مجانًا خلال أيام 14 و19 و21 أكتوبر 2026، بمقر المركز القومي للبحوث بالدقي، قاعة C بالمبنى الرئيسي، ويستهدف أعضاء هيئة البحوث والباحثين والمبتكرين وأصحاب الأفكار والمشروعات البحثية القابلة للتطبيق، مع منح شهادة معتمدة من المركز للمشاركين المستوفين لمتطلبات التدريب.

للتسجيل والمشاركة:

https://forms.gle/UxsyEZsvFE7H1JQT9