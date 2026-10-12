الاتحاد الأوروبي: إنشاء بعثة دعم في لبنان لمدة 3 سنوات لتعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إنشاء بعثة دعم تابعة للاتحاد الأوروبي في لبنان، في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة تأكيداً لالتزام الاتحاد بدعم استقرار لبنان وسيادته ومؤسساته الحكومية، على أن تكون مدة الولاية الأولية للبعثة 3 سنوات.

ووفقا لما ذكرتة الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ، أن البعثة تهدف إلى المساهمة في ترسيخ السلام والأمن في لبنان، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة بما يدعم الاستقرار الدائم، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، وستركز على تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وتعزيز قدراتهما في مجالات أمن الحدود والأمن الداخلي والأمن البحري.

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على إطلاق بعثة دعم جديدة في لبنان، ستقدم المشورة والمساعدة للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي لتعزيز سيطرتها على أراضيها، وأمن الحدود، والأمن الداخلي.

وأضافت أن أوروبا تستثمر في مستقبل لبنان، مشيرة إلى أن البعثة الجديدة تمثل تحديثاً مهماً للعلاقات الأمنية، وتندرج في إطار مواصلة دعم مؤسسات الدولة لاستعادة السيادة الكاملة وبناء استقرار دائم للشعب اللبناني.

وستتألف البعثة من ركن عسكري وآخر مدني، يعملان في إطار ولاية سياسية موحدة، مع تولي كل منهما مهام تكميلية ضمن اختصاصه.

وسيتولى الركن العسكري تقديم المشورة والتدريب لتعزيز قدرات الجيش اللبناني في مجالي أمن الحدود والأمن البحري، بما يشمل مراقبة الحدود البرية والسيطرة عليها، والاستخبارات، والمراقبة والاستطلاع، ومكافحة التهريب، والتنسيق العملياتى.

أما الركن المدني، فسيدعم قوى الأمن الداخلي من خلال المشورة والتدريب المتخصص، بهدف تعزيز قدراتها العملياتية وتطوير هياكل تدريب مستدامة، بما في ذلك في مجالي الجرائم الإلكترونية ومكافحة التهريب، كما سيسهم في تعزيز إدارة أمن المرافئ، بما فيها مرفأ بيروت.

وستعمل البعثة على تسهيل المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي من خلال آلية السلام الأوروبية واستكمالها، مع التنسيق الوثيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين الداعمين لقطاع الأمن في لبنان.

وفي أعقاب القرار، ستتواصل أعمال التخطيط العملياتي تمهيداً لنشر البعثة مستقبلاً، على أن يعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي قراراً منفصلاً لإطلاقها رسمياً بعد استكمال هذه الأعمال.