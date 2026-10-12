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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"أمريكا أولا".. ترامب يدافع عن اتفاق الديزل مع روسيا

دونالد ترامب
دونالد ترامب
خاطر عبادة

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن اتفاق استيراد الديزل الروسي، مؤكداً أنه اتخذ القرار الصائب لصالح الشعب الأمريكي.

وقال ترامب: "اتخذت الخيار الصائب لصالح الشعب الأمريكي بشأن اتفاق الديزل، وأمريكا تأتي دائماً أولاً".

وأضاف منتقداً الاتحاد الأوروبي: "الاتحاد الأوروبي دفع لروسيا 250 مليار دولار للحصول على الطاقة ولا أحد يذكر ذلك".

لماذا أثار اتفاق الديزل بين ترامب وبوتين جدلاً واسعاً؟

أعلن ترامب الجمعة 9 أكتوبر، عن التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب اتصال هاتفي وصفه بـ"المثمر للغاية"، يقضي بأن تطرح روسيا كميات كبيرة من الديزل في الأسواق الأمريكية والعالمية مقابل تخفيف مؤقت للعقوبات الأمريكية المفروضة على الوقود الروسي.

بحسب إعلان ترامب، تشمل الصفقة طرح أكثر من 300 ألف طن فوراً، ثم 500 ألف طن خلال نوفمبر، ثم مليون طن مباشرة بعدها، يليها 3 ملايين طن خلال فترة وجيزة، بإجمالي يقارب 4.8 مليون طن، وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق بعض العقوبات على صادرات الديزل الروسي حتى 7 أبريل 2027، مع استمرار باقي العقوبات.

من جانبها، أعلنت الحكومة الروسية السبت رفع الحظر المفروض جزئياً على صادرات الديزل، بما يسمح بتصدير 500 ألف طن كمرحلة أولى، مؤكدة أن القرار دخل حيز التنفيذ وأن شركات النفط ستبدأ إبرام عقود التصدير بالتنسيق مع الحكومة.

لماذا وقّع ترامب الاتفاق؟

تأتي الصفقة في ظل ارتفاع قياسي لأسعار الديزل في الولايات المتحدة بنحو 70% منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، ليصل متوسط السعر إلى نحو 6.28 - 6.30 دولار للجالون مقابل 3.68 دولار قبل عام، ما يضغط على قطاعات النقل والزراعة والشحن ويرفع أسعار السلع الاستهلاكية.

ويتزامن ذلك مع ضغوط انتخابية كبيرة على الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر التي ستحدد الأغلبية في الكونجرس.

وكانت روسيا قد فرضت حظراً على صادرات الديزل من الشركات غير المنتجة في 31 يناير، قبل توسيعه في 9 يوليو ليشمل المنتجة أيضاً للحفاظ على السوق المحلية.

ردود الفعل الأوروبية

وصف الرئيس فولوديمير زيلينسكي القرار بأنه "مخزٍ وضعيف"، وقال إن روسيا شكرت واشنطن على رفع العقوبات بإلقاء 5 قنابل موجهة على مبانٍ سكنية في زابوريجيا قتلت 15 شخصاً بينهم 3 أطفال.

فيما أكدت ألمانيا أنها ستبقي على عقوباتها ضد روسيا وستعمل مع شركائها على حزم جديدة، وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفان كورنيليوس إن برلين أخذت علماً بالقرار الأمريكي لكنها ملتزمة بالعقوبات، كما حذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من أن تخفيف العقوبات يسهم في تمويل الحرب. 

ترامب أمريكا اتفاق الديزل روسيا

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