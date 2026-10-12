رئيس المفوضية الأوروبية تهنئ أوله ماديسي بتولي رئاسة إستونيا

هنأت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، أوله ماديسي بمناسبة توليها رئاسة إستونيا.

جاءت تهنئة فون دير لاين -في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"- قالت فيه "إن التزامكم بسيادة القانون والحقوق الأساسية - بما في ذلك فترة عملكم التي امتدت 11 عاماً بصفتكم "مستشار شؤون العدل" - سيصب بلا شك في مصلحة إستونيا وأوروبا".

وأعربت عن تطلعها إلى العمل مع رئيسة إستونيا الجديدة "من أجل أوروبا قوية وآمنة ومزدهرة".

وأدت ماديسي (51 عاما) في وقت سابق اليوم اليمين الدستورية، لتصبح بذلك ثاني رئيسة للبلاد بعد كيرستي كاليولايد، التي تولت هذا المنصب من 2016 حتى 2021.

كان برلمان استونيا قد انتخب مستشارة شؤون العدل أوله ماديسي رئيسة للبلاد في 9 سبتمبر، بعدما حصلت على أغلبية الثلثين المطلوبة في الجولة الأولى من التصويت التي كانت المرشحة الوحيدة فيها، بعد أن أعلن الرئيس المنتهية ولايته ألار كاريس أعلن أنه لن يسعى لإعادة انتخابه.