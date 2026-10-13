سهر الصايغ تكشف لـ صدى البلد كواليس مسلسل «إعلام وراثة».. فيديو

أعربت الفنانة سهر الصايغ عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل «إعلام وراثة»، مؤكدة أن العمل يحمل العديد من المفاجآت خلال أحداثه، في إطار اجتماعي مشوق يتناول الصراعات التي تدور حول الميراث، وما يرتبط بها من خلافات ومواقف إنسانية واجتماعية متشابكة.

وقالت سهر الصايغ، خلال لقائها الخاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، إنها سعيدة بالمشاركة في المسلسل، مشيرة إلى أن طبيعة الأحداث وما تتضمنه من مفاجآت تجعل العمل مليئًا بالتفاصيل التي تجذب الجمهور وتدفعه إلى متابعة تطورات الشخصيات والصراعات التي تشهدها الحلقات.

وأضافت أن اختيارها للأعمال الفنية لا يعتمد على عامل واحد، بل تحرص على الاهتمام بالسيناريو بصورة كبيرة، إلى جانب فريق العمل المشارك في المسلسل، موضحة أن جودة النص وتكامل عناصر العمل من الأمور التي تشغل اهتمامها عند اتخاذ قرار المشاركة في أي تجربة فنية جديدة.



معايير اختيار أدوارها

وأكدت الفنانة سهر الصايغ أنها تولي اهتمامًا خاصًا بالسيناريو قبل الموافقة على أي عمل، إذ يمثل النص الجيد أحد أهم العوامل التي تساعد الفنان على تقديم شخصية مختلفة ومؤثرة، إلى جانب أهمية وجود فريق عمل متميز يسهم في خروج العمل بصورة مناسبة للجمهور.

وأشارت إلى أن اختيار الأدوار بالنسبة لها يرتبط بمدى اقتناعها بالشخصية وطبيعة الأحداث التي تدور حولها، فضلًا عن رغبتها في تقديم أعمال تحمل تفاصيل مميزة وتتيح لها التعبير عن قدراتها التمثيلية من خلال شخصيات متنوعة.



وعن الجملة الشهيرة التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل «حكيم باشا» في 2025 ، وهي «طيبة قلبي دي اللي مشندلة حالي ، أعربت سهر الصايغ عن سعادتها باستمرار تفاعل الجمهور معها، مؤكدة أن استمرار تداول الجملة وتحولها إلى تريند يمثلان مصدر سعادة كبيرة لها.

وأوضحت أن تفاعل المشاهدين مع الجملة بعد عرض المسلسل يعكس ارتباط الجمهور بالشخصية التي قدمتها، لافتة إلى أن استمرار حضور بعض العبارات والمواقف في ذاكرة الجمهور بعد انتهاء عرض العمل يعد من الأمور التي تسعد الفنان وتشعره بأن الشخصية تركت أثرًا لدى المشاهدين.

وأضافت أن الجمهور كان له دور كبير في تشجيعها على حب فكرة تقديم الشخصيات التي تجمع بين الشر والكوميديا، خاصة بعد ردود الفعل التي تلقتها على الشخصية التي جسدتها في «حكيم باشا».

أتمني تكرار تجربة الشر الكوميدي

وأكدت سهر الصايغ أنها تتمنى تقديم شخصية جديدة تحمل ملامح الشر الكوميدي، على غرار الشخصية التي قدمتها في مسلسل «حكيم باشا»، مشيرة إلى أن تفاعل الجمهور مع هذه التجربة شجعها على التفكير في خوض تجارب مشابهة خلال الفترة المقبلة.

ويعد المزج بين الشر والكوميديا من الأنماط التي تتيح للفنان تقديم أداء متنوع، يجمع بين المواقف الساخرة والتصرفات غير المتوقعة، وهو ما يمنح الشخصية مساحة أكبر للتأثير في الجمهور وترك بصمة مميزة لدى المشاهدين.

وأعربت الفنانة عن سعادتها بأن تظل الشخصية التي قدمتها حاضرة في أذهان الجمهور، مؤكدة أن هذا التفاعل يمنحها حماسًا لتقديم شخصيات أخرى تحمل القدر نفسه من الاختلاف والتميز.

الجمع بين طب الأسنان والتمثيل

وتطرقت سهر الصايغ خلال اللقاء إلى الجمع بين عملها طبيبة أسنان ومشوارها الفني، موضحة أنها تحب التمثيل بصورة كبيرة، وفي الوقت نفسه تتمسك بحبها لمهنة الطب الاسنان وهو ما يدفعها إلى الحرص على الاستمرار في المجالين معًا.

وأكدت أن حبها للتمثيل لا يلغي اهتمامها بالطب، كما أن عملها طبيبة أسنان لا يمنعها من مواصلة مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها تحاول دائمًا تحقيق التوازن بين المجالين، بما يسمح لها بالاستمرار في ممارسة المهنتين اللتين تحبهما.

وأوضحت أن الجمع بين الطب والفن يمثل بالنسبة لها تجربة مهمة، تقوم على تنظيم الوقت والتوفيق بين الالتزامات المهنية ومتطلبات العمل الفني، خاصة أن كل مجال منهما يحتاج إلى التركيز والاهتمام.

ويعكس تمسك سهر الصايغ بالمجالين حرصها على مواصلة مسيرتها الطبية بالتوازي مع خطواتها الفنية، دون التخلي عن أي منهما، في ظل رغبتها في تحقيق النجاح في المجالين اللذين يمثلان جزءًا مهمًا من حياتها.

تفاصيل مشاركتها في «المداح»

وعن أعمالها الفنية المقبلة، كشفت سهر الصايغ عن مشاركتها في مسلسل «المداح»، مشيرة إلى أن الجزء الجديد يحمل العديد من المفاجآت التي ستظهر خلال الأحداث.

وتأتي مشاركة الفنانة سهر الصايغ في «المداح» ضمن خطواتها الفنية المقبلة، وسط ترقب الجمهور لما سيحمله العمل من تطورات ومواقف جديدة، خاصة في ظل طبيعة المسلسل التي تعتمد على التشويق وتصاعد الأحداث، وما يشهده عالمه الدرامي من تحولات متتابعة.

وأكدت سهر الصايغ حماسها للأعمال التي تشارك فيها، سواء من خلال «إعلام وراثة» و «المداح»، في ظل تنوع التجارب والشخصيات التي تقدمها، وحرصها على اختيار الأدوار التي تمنحها فرصة لتقديم أداء مختلف والتواصل مع الجمهور.

وينتمي مسلسل إعلام وراثة إلى نوعية الأعمال الاجتماعية، حيث يتناول عددًا من القضايا والعلاقات الإنسانية في إطار درامي، مع تسليط الضوء على مجموعة من المواقف والتحديات التي تواجه الشخصيات خلال الأحداث.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق، حيث تتصاعد الأحداث والمواقف بين الشخصيات، بما يضفي على العمل طابعًا دراميًا مشوقًا، ويكشف العديد من المفاجآت.

ويشارك في بطولة مسلسل إعلام وراثة كل من سهر الصايغ، وعمرو عبد الجليل، وانتصار، وإسلام جمال، وأحمد فهيم، والعمل من تأليف كريم سرور وإخراج أحمد عبده، وإنتاج محمد عطية الديب، وشركة دكان للإنتاج والتوزيع السينمائي.

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