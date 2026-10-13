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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خالد عصام يطلق ألبوم "مترو" بخمس أغنيات جديدة

خالد عصام يطلق الالبوم "مترو" بخمس أغنيات جديدة
خالد عصام يطلق الالبوم "مترو" بخمس أغنيات جديدة
أوركيد سامي

يعود المغني وصانع الموسيقى خالد عصام بإصدار EP جديد يحمل اسم "مترو"، ليواصل خالد مسيرته الموسيقية التي شهدت خلال العامين الماضيين حضورًا لافتًا من خلال أعماله الخاصة وتعاونه مع عدد من أبرز الأسماء في المشهد الموسيقي المصري.

ألبوم مترو من إنتاج وتوزيع The Basement Records، التي يشغل فيها محمد الشاعر منصب الشريك المؤسس والمنتج التنفيذي والمدير الإبداعي، ويأتي الألبوم بالتعاون مع وزة منتصر وRiff (أحمد رأفت) وجلبة وبلال حسين.

يضم "مترو" 5 أغنيات، وهي "مترو" و"مكان تاني" و"ناوي" و"جميلة" و"رهيبة"، وتتنوع موضوعات الأغاني بين الحب والتعلق والاشتياق، والتأمل في الحياة بما تحمله من صعوبات ولحظات جميلة، وصولًا إلى السخرية والتفاؤل.

ويصاحب الإصدار 3 فيديو كليبات لأغنيات "مترو" و"جميلة" و"ناوي"، لتقديم عوالمها الموسيقية بشكل بصري، على أن يتم تقديم أغنيتي "مكان تاني" و"رهيبة" في مقاطع فيديو أبسط.

ويعتبر "مترو" هو ألبوم خالد الثاني بعد "كائن حي" الصادر في 2025،  ويواصل من خلاله تطوير تجربته الموسيقية وتقديم أعمال تعكس تنوعه الفني وقدرته على التعبير عن حالات إنسانية مختلفة.

ويمتلك خالد مسيرة تعكس تنوع أدواره الفنية بين الغناء والتأليف والتلحين وصناعة الموسيقى، حيث قدم عددًا من الأغنيات الناجحة، مثل "اعذريني" و"أنا لا بنام و"أنا آسف". 

ويأتي الألبوم الجديد امتدادًا لتجربة خالد عصام الفنية التي تجمع بين الغناء وصناعة الموسيقى وكتابة الأغاني، فمن أبرز أعماله أغنية "زي كل مرة أجيلك"، التي كتب كلماتها ولحنها، وغناها محمود العسيلي وبهاء سلطان، وكانت سببًا في تريند “يا مصر بتعمليها إزاي؟”.

 كما قدم أغنية "ده خطير" بالتعاون مع سمر طارق . وعلى مستوى تعاوناته الموسيقية، شارك خالد في عدد من أغنيات ألبومات حمزة نمرة، إلى جانب أغنية "زمن" التي جمعته بحمزة نمرة وزياد ظاظا.

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