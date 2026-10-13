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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إئتلاف أولياء أمور مصر يشيد بإطلاق "منصة نتعلم" بتعليم الجيزة وتطالب بتعميمها بباقي المحافظات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أشادت داليا الحزاوي، مؤسس إئتلاف أولياء أمور مصر، بإطلاق مديرية التربية والتعليم بالجيزة منصة «نتعلم» التعليمية، مؤكدةً أهمية تعميم هذه التجربة على مستوى الجمهورية.


وأعربت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر عن أملها في أن تحذو باقي المديريات حذو هذه المبادرة، لما توفره المنصات التعليمية المجانية من فرصة للطلاب لمراجعة دروسهم والتدريب على المناهج من خلال محتوى تعليمي موثوق، بما يخفف الأعباء المالية عن أولياء الأمور، خاصةً مع ارتفاع  تكلفة الدروس الخصوصية.


وأكدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أن المنصات التعليمية تمثل وسيلة مساندة مهمة للمدرسة، لكنها تحتاج إلى التكامل مع مجموعات الدعم المدرسية، التي يجب تفعيلها بكفاءة منذ بداية العام الدراسي، مع اختيار معلمين متميزين، وتقديم شرح جيد يساعد الطلاب على الفهم، وتحديد أسعار مناسبة تراعي الظروف الاقتصادية للأسر.


وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر :  إن توفير بدائل تعليمية جيدة ومناسبة التكلفة هو الطريق العملي لتقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية بشكل كبير.


واختتمت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر : أن الدروس الخصوصية واقع مُرّ لا يمكن إنكاره أو تجاهله، وإنما يجب التعامل معه بجدية من خلال توفير بدائل تعليمية مثل  مجموعات الدعم  المدرسية و  المنصات التعليمية المجانية، بما يساعد على تقليل الاعتماد عليها وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور الذي لديه اكثر من طالب .

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أعلنت في بيان رسمي ، أنه في إطار الحرص على تطوير العملية التعليمية، وتوسيع فرص التعلم المتميز أمام جميع الطلاب، تأتي منصة «نتعلم» التعليمية المجانية لتقدم تجربة تعليمية متكاملة، تجمع بين المحتوى التعليمي المتميز، ونخبة من المعلمين، ومختلف المراحل الدراسية والمواد التعليمية.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، إن هذه المنصة تفتح آفاقًا جديدة للتعلم، وتدعم الطلاب في رحلتهم نحو التفوق والنجاح، وتتيح لهم الاستفادة من الخدمات التعليمية عبر المنصة والتطبيق الإلكتروني.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة : تأتي منصة «نتعلم» تحت رعاية سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، دعمًا لجهود تطوير التعليم، وتعزيزًا لمبدأ إتاحة الفرص التعليمية المتميزة لجميع أبناء الجيزة.

مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر ائتلاف أولياء أمور مصر أولياء أمور مصر أولياء أمور

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