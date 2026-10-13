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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بسبب خلافات مالية.. فلاح يتخلص من شقيقه في إحدى قرى بني سويف

مجمع محاكم بني سويف
مجمع محاكم بني سويف

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل شقيقه في قرية زرابي الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، مع مراعاة التجديد له، والتصريح بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الطبيب الشرعي، لبيان أسباب الوفاة، مع استمرار تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء عماد بركات، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول شاب يُدعى “م. س. ال”، 28 عامًا، فلاح، إلى مستشفى الفشن المركزي جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري، ليتم إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف الجهات الأمنية والقضائية.

وأصدر اللواء محسن شريت، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، توجيهاته بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد حسين، مفتش مباحث الفشن، لكشف ملابسات الحادث، إذ كشفت التحريات الأولية أن الجاني هو الشقيق الأكبر للمجني عليه، ويُدعى “ع. س. ال”، 30 عامًا، فلاح، ويقيمان معًا في المنزل ذاته وغير متزوجين.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الشقيقين بسبب خلافات مالية بينهما، أخرج على أثرها الشقيق الأكبر سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش) وأطلق النار على أخيه، ما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصابته.

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة الملف إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام.

بني سويف الفشن الحيبة

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