خدمة اجتماعية بني سويف تطلق فعاليات التدريب الميداني لطلابها بـ 85 مدرسة

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، انطلقت آليات تنفيذ خطة التدريب الميداني لطلاب الفرقة الثالثة بكلية الخدمة الاجتماعية التنموية، والتي تشمل توزيع 1187 طالبًا وطالبة على 85 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، وذلك بإشراف الدكتور حمادة محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هنداوي عبد اللاهي، عميد الكلية، والدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التعليم ببني سويف، وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور فضل محمد أحمد، وكيل الكلية، والدكتور مسعد الدسوقي، خدمة الفرد، إلى جانب عادل جابر، موجه عام التربية الاجتماعية، والدكتور ياسر جودة، الموجه الأول بإدارة بني سويف التعليمية.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا البرنامج يهدف بشكل أساسي إلى ربط الدراسة الأكاديمية النظرية بالتطبيق العملي الميداني، ما يسهم بشكل مباشر في إكساب الطلاب الخبرات والمهارات المهنية اللازمة للتعامل مع واقع المؤسسات التعليمية.

وأوضح أن الشراكة الناجحة بين الكلية ومديرية التربية والتعليم تجسد التنسيق المباشر بين المؤسسات الأكاديمية والتعليمية بالمحافظة، حيث التقى الدكتور هنداوي عبد اللاهي، عميد الكلية، بالدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التعليم ببني سويف، لبحث الترتيبات النهائية وتوفير جميع التسهيلات للطلاب.

وقال الدكتور طارق علي إن الفعاليات تضمنت أيضًا افتتاح ورشة عمل موسعة للأخصائيين الاجتماعيين المشرفين على الطلاب المستهدفين بالتدريب، لمناقشة الأدوار الإشرافية المنوطة بهم وآليات المتابعة الدورية للطلاب خلال فترة تواجدهم بالمدارس.

وأضاف رئيس الجامعة أن تعزيز مجالات التنسيق والتكامل مع المدارس المستضيفة للتدريب يضمن تحقيق المردود والفائدة العلمية والعملية المرجوة للطرفين، ويرتقي بمستوى الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية لدى الكوادر الطلابية الشابة.

من جانبه، أعرب الدكتور هنداوي عبد اللاهي عن بالغ تقديره وامتنانه للتعاون المثمر المستمر مع مديرية التربية والتعليم ببني سويف، مشددًا على أهمية التدريب الميداني في إعداد وتأهيل طلاب وطالبات الكلية بالشكل الأنسب لسوق العمل، ومؤكدًا أن وجود الأخصائيين الاجتماعيين كعنصر توجيه وإشراف يثري تجربة الطلاب ويساعدهم على تطبيق معارفهم العلمية بفاعلية داخل المجتمع المدرسي.