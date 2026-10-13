أبناء التل الكبير يحتشدون لدعم النادي الإسماعيلي.. 50 ألف جنيه دعمًا ماليًا أوليًا من أبناء المركز لقلعة الدراويش



عقدت المهندسة صفاء فضيل، رئيس مركز ومدينة التل الكبير، اجتماعًا بالقاعة الرئيسية بمقر مجلس المدينة؛ لبحث سبل وآليات تقديم الدعم المادي والمعنوي للنادي.



جاء الاجتماع بحضور رجب عطا الله، نائب أول رئيس المدينة، و أحمد العايدي، وبمشاركة واسعة من القيادات الطبيعية والشبابية ورجال الأعمال بمركز ومدينة التل الكبير، في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية وتوحيد الجهود لمساندة النادي الإسماعيلي، باعتباره أحد أبرز رموز المحافظة الرياضية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بضرورة تضافر الجهود لدعم ومساندة النادي الإسماعيلي خلال المرحلة المقبلة.



وشهد الاجتماع تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث أعلن الحاج السيد الوروارى تقديم دعم مالي فوري بقيمة ٥٠ ألف جنيه لصالح النادي الإسماعيلي، كخطوة أولى تتبعها مبادرات أخرى من رجال الأعمال وأبناء المركز؛ دعمًا للنادي ومساندةً له خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت المهندسة صفاء فضيل أن دعم النادي الإسماعيلي واجب على كل إسماعيلاوي، مشيدةً بروح الانتماء والتكاتف التي أظهرها أبناء التل الكبير ورجال الأعمال، واستجابتهم لدعم النادي استجابةً لتوجيهات محافظ الإسماعيلية.



وتأتي هذه المبادرة في إطار تضافر الجهود التنفيذية والمجتمعية لحشد الدعم المادي والمعنوي للنادي الإسماعيلي، وتعزيز مساندة أبناء المحافظة لقلعة الدراويش، بما يسهم في دعم مسيرته خلال المرحلة المقبلة.