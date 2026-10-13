الجفاف يخفض توقعات إنتاج الحبوب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 16.7 مليون طن

خفضت موجات الحر والجفاف التي ضربت أوروبا خلال الصيف توقعات إنتاج الحبوب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بنحو 16.7 مليون طن بين يونيو وسبتمبر 2026، مع تكبد متوقع لدول فرنسا والمجر أكبر الخسائر، في تطور يهدد الإمدادات الزراعية ويرفع الضغوط على أسواق الغذاء والأعلاف.

وذكر تقرير صادر عن وحدة استخبارات الطاقة والمناخ، ومقرها لندن، أن تقديرات الخسائر استندت إلى مقارنة توقعات يونيو وسبتمبر الصادرة عن رابطة تجارة الحبوب الأوروبية «كوكيرال»، وشملت خمسة محاصيل هي القمح والذرة والشعير والقمح الصلب والتريتيكالي، موضحا أن حجم التراجع يعادل إجمالي إنتاج الحبوب المتوقع في إيطاليا وبلجيكا وهولندا مجتمعة.

وسجلت فرنسا أكبر تراجع في التوقعات بنحو 5.8 مليون طن، بقيمة تقدر بنحو 1.47 مليار يورو، وهو ما يمثل قرابة نصف إجمالي الخسائر في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فيما شكلت الذرة نحو 90% من التراجع الفرنسي. وتوقع التحليل أن يبلغ محصول الذرة الفرنسي 7.6 مليون طن، بانخفاض 45% مقارنة بعام 2025.

وجاءت المجر في المرتبة الثانية بخسائر متوقعة بلغت 3.2 مليون طن، بقيمة تقدر بنحو 723 مليون يورو، مع توقع تراجع محصول الذرة إلى 1.9 مليون طن، أي إلى نصف مستواه في العام الماضي، فضلا عن خفض توقعات إنتاج القمح بمقدار 1.1 مليون طن إضافية.

وكانت البنوك المجرية قد وافقت في أغسطس الماضي على تجميد طوعي لقروض المزارعين، في ظل الضغوط المالية الناجمة عن الجفاف.

وفي بريطانيا، انخفضت توقعات إنتاج الحبوب بنحو 3 ملايين طن، بقيمة تقدر بنحو 527 مليون يورو، مع تراجع إنتاجية القمح المتوقعة إلى 6.82 طن للهكتار، مقابل 7.95 طن في التقديرات السابقة.

عن ألمانيا، انخفضت توقعاتها بمقدار 2.5 مليون طن، معظمها من القمح، فيما سجلت إسبانيا تراجعا قدره 1.2 مليون طن، والنمسا 900 ألف طن. وفي المقابل، عوض تحسن التوقعات في رومانيا وبلغاريا والسويد وبولندا ودول البلطيق جزءا من الخسائر، بقيمة إجمالية بلغت نحو 700 مليون يورو.

وأفاد مركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية، في تقرير حديث، بأن إنتاجية الذرة الحبية قد تقل بنسبة 8% عن متوسط الفترة من 2021 إلى 2025، فيما توقع انخفاض إنتاج الذرة الخضراء بنسبة 14%، وفول الصويا 15%، وبنجر السكر 11%، والبطاطس 7%.

وأوضح أن المحاصيل الصيفية كانت الأكثر تضررا، لأنها ظلت في مراحل النمو خلال ذروة موجات الحر، بينما اقترب أداء المحاصيل الشتوية من المتوسط المعتاد.

وأشار التقرير إلى أن مناطق واسعة من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا سجلت أكثر من 15 يوما إضافيا تجاوزت فيها درجات الحرارة 35 درجة مئوية خلال يوليو وأغسطس، ما أدى إلى نضج الذرة مبكرا بما يصل إلى ثلاثة أسابيع في المناطق الأكثر تضررا، ووصول الأضرار في بعض المناطق إلى حد جعل الحصاد غير مجد اقتصاديا.

وامتدت تداعيات تراجع المحاصيل إلى قطاع الأعلاف، إذ توقعت تقديرات أوروبية أن تحتاج دول الاتحاد إلى استيراد كميات إضافية من الذرة تبلغ 7 ملايين طن، ليرتفع إجمالي الواردات إلى أكثر من 26 مليون طن، فيما قدرت المفوضية الأوروبية واردات موسم 2026-2027 بنحو 25 مليون طن، مقابل 19.3 مليون طن في الموسم السابق. كما أدى تباطؤ نمو المراعي في بعض المناطق إلى تراجع الأعلاف، ما دفع بعض المزارعين إلى تقليص أعداد قطعانهم.

وتتزايد المخاوف مع استمرار الجفاف، بعدما سجلت التربة الفرنسية مستويات قياسية من الجفاف خلال سبتمبر، بما يهدد عمليات زراعة المحاصيل الشتوية، بالتزامن مع الضغوط على أسواق الغذاء العالمية جراء اضطراب صادرات الحبوب الأوكرانية. وقدّر بنك «تريودوس» أن الأحوال الجوية المتطرفة خلال الصيف قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنحو 1% خلال العام الجاري، بما يعادل قرابة 180 مليار يورو.

ودعا خبراء زراعيون إلى تعزيز قدرة القطاع على التكيف مع الظواهر الجوية المتطرفة، بما يشمل موجات الحر والجفاف وفترات الأمطار المطولة، مع مراعاة اختلاف الظروف الزراعية بين المناطق الأوروبية.

و ل/ آ ع س