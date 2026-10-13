قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخين استهدفا الظهران ومنطقة حرض
طلع 120 جنيه.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
الرد القاسي بدأ.. تركي آل الشيخ: بداية دفع الثمن بعد الهجمات على المملكة
وجبة فرايد تشيكن تنقل أسرة كاملة للمستشفى بالفيوم.. أب يكشف تفاصيل إصابة طفليه وزوجته باشتباه تسمم غذائي
التحالف يكشف تفاصيل ضربات صنعاء: استهداف مصادر إمداد الصواريخ والمسيّرات
ترامب: واشنطن تواصل تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.. وتحذر الصين وروسيا من دعم إيران
بعد إنذار بالإخلاء.. ضربات للتحالف بقيادة السعودية تستهدف منشأة نفطية في صنعاء
عمرو عبد الجليل يكشف لصدى البلد كواليس برنامج «توأم رمضان» مع شقيقه الشيخ أيمن| فيديو
الصين تؤكد دعمها لوقف شامل لإطلاق النار في الشرق الأوسط
سفير أوزبكستان بالقاهرة: التوسع في مجال التعاون السياحي أحد المجالات الواعدة مع مصر
الشيباني يتهم إسرائيل بتسليح مجموعات في السويداء.. ويدعو للعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك
البحوث الفلكية ينظم ورشة عمل دولية لتطوير منظومة رصد الزلازل والإنذار المبكر بالتعاون مع الصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الأمن يدعو لتحويل اتفاقات السلام إلى نتائج ملموسة في منطقة البحيرات العظمى

مجلس الأمن
مجلس الأمن
أ ش أ

 دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى تسريع تنفيذ اتفاقات السلام ووقف إطلاق النار في منطقة البحيرات العظمى، مؤكدين ضرورة تحويل التقدم الدبلوماسي إلى تحسن ملموس في الأوضاع الأمنية والإنسانية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.


جاء ذلك خلال الإحاطة نصف السنوية للمجلس بشأن تنفيذ إطار السلام والأمن والتعاون لعام 2013 لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، حيث حذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة البحيرات العظمى "هوانج شيا" من أن الوضعين الأمني والإنساني في شرق الكونغو يواصلان التدهور رغم استمرار المسارات الدبلوماسية.


وأشار المبعوث الأممي إلى إحراز تقدم في مساري واشنطن والدوحة، إلى جانب جهود الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي، لكنه قال إن استمرار القتال واستخدام الطائرات المسيرة المسلحة والتوتر بين كينشاسا وكيجالي، وكذلك بين الكونغو الديمقراطية وبوروندي، لا يزال يقوض جهود السلام.


ودعا "هوانج شيا" إلى تعزيز دور الاتحاد الأفريقي وتنسيق مسارات الوساطة المختلفة بما يضمن تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، كما شدد على أهمية تعزيز الشفافية وتتبع سلاسل توريد المعادن لمواجهة الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية الذي يسهم في تمويل الجماعات المسلحة.


وقالت بريطانيا إن التقدم الدبلوماسي لم يتحول حتى الآن إلى أمن أكبر للمدنيين، مشيرة إلى أن أكثر من 26.5 مليون شخص يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بينهم 3.6 مليون عند مستويات الطوارئ. ودعت إلى وساطة منسقة بقيادة أفريقية وتنفيذ كامل للالتزامات وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.


من جانبها، دعت الولايات المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى تنفيذ التزاماتهما بموجب اتفاقات واشنطن دون تأخير، مطالبة الطرفين باحترام وقف إطلاق النار ووقف ضربات الطائرات المسيرة، كما دعت رواندا إلى سحب قواتها فوراً ودون شروط من الأراضي الكونغولية ووقف دعم حركة «23 مارس" وأشارت إلى إعادة أكثر من 120 من عناصر القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وأفراد أسرهم باعتبارها تقدماً ملموساً.


كما دعت فرنسا إلى تعزيز الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي ووقف دائم للأعمال القتالية والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن 2773 لعام 2025 واتفاقات واشنطن والدوحة، محذرة من استمرار استغلال الموارد الطبيعية بصورة غير مشروعة لتمويل الجماعات المسلحة. وكان القرار 2773 قد طالب حركة «23 مارس» بوقف هجماتها، كما دعا القوات الرواندية إلى الانسحاب من أراضي الكونغو الديمقراطية دون شروط.


وطالبت جمهورية الكونغو الديمقراطية المجلس بإعطاء الأولوية لتنفيذ الالتزامات وآليات المساءلة بدلاً من الاكتفاء بـ«إعلانات النوايا»، مؤكدة أن انسحاب القوات الأجنبية أمر «غير قابل للتفاوض»، وداعية إلى فرض إجراءات مناسبة على الجهات التي يثبت انتهاكها لوقف إطلاق النار أو مساهمتها في تأجيج النزاع.


بدوره، دعا ممثل بوروندي إلى تكامل مسارات الوساطة في الدوحة وواشنطن والجهود الإقليمية بدلاً من تنافسها، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين دول المنطقة لمواجهة الجماعات المسلحة، مؤكداً أن أمن أي دولة لا يمكن ضمانه على حساب أمن جيرانها وأن الاستقرار الإقليمي يقوم على الأمن الجماعي.
 

مجلس الأمن الدولي اتفاقات السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

الدعاء

حكم الدعاء بـ «يا ساتر» و«يا ستار».. وهل يجوز نداء الله تعالى بهما؟

والد الشهيدة

بعد مشهد بكائه في الجنازة.. تركي آل الشيخ لوالد مضيفة الطيران: اعتبرني ابنك من الآن

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

هولندا

الشرطة الهولندية لـ «صدى البلد»: القبض على المواطن المصري أحمد ناصر تم بتهمة الاشتباه

الخطوط الجوية البريطانية

طوارئ في السماء.. طائرة بريطانية تطلق نداء استغاثة خلال رحلتها إلى البرتغال

شقيق عزة

شقيق عزة رمزي يروي تفاصيل علمه بوفاتها ويشكر الخارجية والسفارة المصرية

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم ظهور جزء من ذراع المرأة أسفل الكف.. هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟.. وهل صفحة فيسبوك التي تدر دخلا ماليا تورث بعد الوفاة؟

الاستحمام

هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

القبور

أمين الإفتاء يوضح كيفية التعامل مع الخوف من الموت وظلمة القبر

بالصور

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

سيارة مي عمر
سيارة مي عمر
سيارة مي عمر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فيديو

سيارة مي عمر

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

مرض غامض يضرب تركيا

مرض غامض يضرب تركيا! .. آلاف المصابين وتحذيرات عاجلة من مياه الشرب

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من يملك حق الاعتراض على أصدقاء شريك حياته؟

المزيد