محافظ الغربية يتابع استعدادات مولد السيد البدوي بمحيط المسجد وأرض الصاري

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية بمحيط مسجد السيد البدوي وأرض الصاري ومناطق الاحتفالات بمدينة طنطا، لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال زوار المولد، والوقوف على جاهزية المنطقة وانتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتيسير حركة الزائرين، إلى جانب متابعة الاستعدادات بمنطقة أرض الصاري في سيجر، إحدى المناطق الرئيسية لاحتفالات المولد.

تحرك تنفيذي عاجل

وتفقد المحافظ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات، ومتابعة الإشغالات بمحيط المسجد والشوارع المؤدية إليه، موجهًا بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات تعوق حركة المواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان الانضباط وتيسير حركة المشاة، ومتابعة جاهزية ساحات الاحتفالات وأماكن تجمع الزائرين بمنطقة أرض الصاري.

رفع كفاءة الخدمات

كما تناولت الجولة متابعة تنظيم الحركة المرورية وتعزيز التواجد الأمني بمحيط المسجد والشوارع المؤدية إليه ومناطق الاحتفالات، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين والزائرين، مع التأكيد على التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية وسرعة التعامل مع أي معوقات، لضمان انتظام الحركة وتوفير الأجواء المناسبة خلال فترة الاحتفالات.

احتفالات مولد السيد البدوي بطنطا

وشدد محافظ الغربية على استمرار المتابعة الميدانية ورفع درجة الاستعداد بمحيط المسجد وأرض الصاري والشوارع المؤدية إلى مناطق الاحتفالات، وتكثيف الجهود للحفاظ على النظافة والانضباط وانتظام الخدمات، مؤكدًا أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتيسير حركة المواطنين والزائرين وتوفير الأجواء الآمنة والمنظمة التي تليق بمدينة طنطا وأهالي الغربية وضيوفها.