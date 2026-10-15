حبس شخصين يتعاطيان المواد المخدرة أمام إحدى المدارس بالجيزة.. وهذه عقوبتهما

قررت جهات التحقيق حبس شخصين يقومان بتعاطى المواد المخدرة أمام إحدى المدارس بالجيزة.

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخصين يقومان بتعاطى المواد المخدرة أمام إحدى المدارس بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بالصورة (عامل جمع قمامة ، عامل بمخزن خردة "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بالجيزة) حال قيامهما بتعاطى مخدر الآيس، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تعاطي المواد المخدرة

نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة ، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.