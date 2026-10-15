قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الري: مصر تعيد استخدام 23 مليار متر مكعب من المياه سنويًا
مدرب منتخب فلسطين: الإصابة حرمت وسام أبو علي من تجاوز أرقام ميسي
دعاء جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق.. أدعية للفرج وسعة المال وقضاء الحوائج
مصر أول بلد في العالم يحافظ على المستوى الذهبي على مسار التخلص من التهاب الكبد C
الحكومة العراقية: تعاون أمني كبير مع السعودية وتضامن كامل في مواجهة الاعتداءات
ترامب: الناتو لم يساعدنا في إيران.. وأسعار الوقود ستنخفض بانتهاء الحرب
سامح يوسف: لاعبو الزمالك يخوضون المباريات تحت ضغط نفسي.. وأتمنى تجاوز الكبوة
دراسة تشمل 40 صنفًا فقط.. شعبة الأدوية تحسم الجدل بشأن زيادة الأسعار
هل الصلاة بالنقاب صحيحة أم يجب على المرأة خلعه قبل أدائها؟.. الإفتاء تحسم الجدل
«الأرصاد» تحذر من اضطراب الملاحة بالمتوسط وأمطار ورعد حتى 20 أكتوبر
روسيا: قرار منح بشار الأسد اللجوء «نهائي».. ودمشق تدرك موقف موسكو
رباعية باريس وسداسية أستون فيلا.. نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حبس شخصين يتعاطيان المواد المخدرة أمام إحدى المدارس بالجيزة.. وهذه عقوبتهما

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة
معتز الخصوصي

قررت جهات التحقيق حبس شخصين يقومان بتعاطى المواد المخدرة أمام إحدى المدارس بالجيزة.

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخصين يقومان بتعاطى المواد المخدرة أمام إحدى المدارس بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بالصورة (عامل جمع قمامة ، عامل بمخزن خردة "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بالجيزة) حال قيامهما بتعاطى مخدر الآيس، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تعاطي المواد المخدرة

نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة ، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

المواد المخدرة تعاطى المواد المخدرة المدارس الجيزة الأجهزة الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

مستريح الذهب في الزقازيق - هيثم أحمد رجب

مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده

الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي داخل مدرسته في بورسعيد؟

حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي قبل وفاته داخل مدرسته في بورسعيد؟

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. الإستعانة بمعلمي الحصة لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والدين بالمدارس

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

أسعار الوقود

مصادر: تثبيت أسعار الوقود والمواد البترولية حتى نهاية ديسمبر 2026

عقار حدائق القبة

رؤية في المنام وأسرة ضائعة .. 10 مشاهد مُفجعة من عقار حدائق القبة .. صور

ترشيحاتنا

لافروف ووانج يي

لافروف ووانج يي يبحثان العلاقات مع واشنطن وأزمتي أوكرانيا وإيران

زير دفاع لبناني و

وزير الدفاع اللبناني: تمديد ولاية اليونيفيل ضروري لتجنب الفراغ الأمني في جنوب لبنان

لبيا

ليبيا أمام مجلس الأمن: النفط ليس ورقة مساومة.. والانتخابات يجب أن تكون نتاج عملية وطنية شاملة

بالصور

«بوسى» تثير الجدل بأنوثتها فى آخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق

بوسى تثير الجدل بأنوثتها فى اخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بأنوثتها فى اخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بأنوثتها فى اخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق

‏ترند المحلي.. أشهر 5 سيارات بوكسي في السوق المصري

سيارات بوكسي
سيارات بوكسي
سيارات بوكسي

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. أول ظهور لـ منة شلبي من برلين

من برلين.. أول ظهور لمنة شلبي بعد أزمتها الصحية الأخيرة
من برلين.. أول ظهور لمنة شلبي بعد أزمتها الصحية الأخيرة
من برلين.. أول ظهور لمنة شلبي بعد أزمتها الصحية الأخيرة

هتخلص في 10 دقايق.. 5 أكلات سريعة التحضير للغداء والعشاء

اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق
اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق
اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد