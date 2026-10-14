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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدفاع المدني السعودي: ‏زوال الخطر عن مدينة الرياض ومحافظة الخرج

السعودية
السعودية
البهى عمرو

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الدفاع المدني السعودي أعلن إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة الرياض ومحافظة الخرج للتحذير من خطر.


وأعلن الدفاع المدني السعودي عن ‏زوال الخطر عن مدينة الرياض ومحافظة الخرج.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني السعودي عن إطلاق إنذار مبكر في الرياض، فيما يفيد بوجود خطر في الأجواء.

أصيب أربعة أشخاص، وتضرر 15 منزلاً في الرياض، مساء أمس الثلاثاء، بعدما سقطت شظايا صاروخي كروز أطلقتهما الميليشيات الحوثية، وتم اعتراضهما، على ما أفاد الدفاع المدني السعودي صباح اليوم، الأربعاء.

وذكر الدفاع المدني على منصة “إكس”: «باشر الدفاع المدني في مدينة الرياض سقوط شظايا صاروخين من نوع كروز بعد اعتراضهما وتدميرهما إثر إطلاقهما من قِبل الميليشيات الحوثية الإرهابية، ونتج عن ذلك 4 إصابات (امرأتان ورجل وطفل)، وأضرار مادية محدودة في 15 منزلاً سكنياً». 

وأرفق صوراً لزجاج نوافذ مهشم في عدد من المنازل.

الدفاع المدني السعودي السعودية الرياض

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