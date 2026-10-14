الدفاع المدني السعودي: إطلاق إنذار مبكر في الرياض

أعلن الدفاع المدني السعودي، عن إطلاق إنذار مبكر في الرياض، فيما يفيد بوجود خطر في الأجواء.

أصيب أربعة أشخاص، وتضرر 15 منزلاً في الرياض، مساء الثلاثاء، بعدما سقطت شظايا صاروخي كروز أطلقتهما الميليشيات الحوثية، وتم اعتراضهما، على ما أفاد الدفاع المدني السعودي صباح الأربعاء.

وذكر الدفاع المدني على منصة إكس: «يوم الثلاثاء، باشر الدفاع المدني في مدينة الرياض سقوط شظايا صاروخين من نوع كروز بعد اعتراضهما وتدميرهما إثر إطلاقهما من قِبل الميليشيات الحوثية الإرهابية، ونتج عن ذلك 4 إصابات (امرأتان ورجل وطفل)، وأضرار مادية محدودة في 15 منزلاً سكنياً». وأرفق صوراً لزجاج نوافذ مهشم في عدد من المنازل.

وصعدت الميليشيات الحوثية من هجماتهما على السعودية، خلال هذا الأسبوع، وشملت ضربات عدة على مطار الرياض، أسفرت إحداها عن مقتل 13 شخصاً، وإصابة مئات آخرين يوم السبت الماضي.