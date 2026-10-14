"أكسيوس": ترامب ونتنياهو ناقشا إمكانبة ضرب إيران قبل الانتخابات.. ومسؤول بالبيت الأبيض : "غير صحيح"

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا الأسبوع الماضي "إمكانية شن عملية عسكرية كبيرة جديدة ضد إيران" قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري وانتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي تليها بأسبوع.

ولكن مسؤولا في البيت الأبيض وصف الأنباء التي تفيد بأن ترامب ونتنياهو ناقشا استئناف الحرب بأنها "غير صحيحة"، مضيفاً "صرح الرئيس بأننا لن نهاجم إيران في أي وقت يسبق انتخابات التجديد النصفي"، بحسب "أكسيوس".

وذكر الموقع أنه استند إلى أربعة مصادر وصفها بالمطلعة، بينها مسؤولان أمريكيان ومسؤول إسرائيلي،لم يسمه، والذي نقل عنه أن "نتنياهو أعرب خلال المكالمة عن قلقه إزاء معلومات استخباراتية إسرائيلية تشير إلى أن إيران تتخذ خطوات مثيرة للقلق لإعادة بناء برنامجها النووي"، حسب قوله.

وجرت مكالمة نتنياهو مع ترامب بشأن الهجوم المحتمل قبل أن يعلن ترامب أنه لن يشن ضربة ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

ومع ذلك، أفادت المصادر بأن "الجيشين الإسرائيلي والأمريكي لا يزالان في حالة تأهب ويضعان اللمسات الأخيرة على استعداداتهما ليكونا جاهزين في حال غيّر ترامب رأيه".

وقال مسؤول أمريكي للموقع "يبدو أن نتنياهو يرغب في التحرك مجدداً؛ فقد تحدث مع الرئيس حول هذا الأمر بضع مرات، وكان رد الرئيس حسناً يا بيبي (نتنياهو)، امضِ قدماً واستعد‘. لكن لا يوجد التزام فعلي؛ فعبارة ’امضِ قدماً واستعد‘ قد تعني الآن، أو لاحقاً، أو ربما لا يحدث ذلك أبداً".

أما مكتب نتنياهو فقال إن "رئيس الوزراء يحافظ على تواصل مستمر مع الرئيس ترامب وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، ولا يعلق على فحوى محادثاتهم"