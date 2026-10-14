التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض

أعلن التحالف عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ عملية عسكرية نوعية لتجفيف المصادر الحيوية التي تستخدمها الفصائل اليمنية المسلحة في تغذية مجهودها الحربي، بما في ذلك مواقع لتخزين الوقود ونقله وتفريغه في صنعاء والحديدة وذمار.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف ثبت لديها استخدام الميليشيا مواقع مدنية ومصادر حيوية لدعم أنشطتها العسكرية، من بينها محطة الصباحة المركزية في صنعاء، ومخازن احتياطية للوقود تحت الأرض، وخزانات وقود وأرصفة مخصصة لنقله وتفريغه.