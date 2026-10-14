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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس المحطات النووية يبحث مع « روساتوم» مشروع تحلية مياه البحر بالضبعة

خلال اللقاء
خلال اللقاء
وفاء نور الدين

عقد الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اجتماعًا مع وفد شركة «روساتوم للمرافق الذكية»، لبحث سبل التعاون بشأن مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمنطقة الضبعة.

وتناول الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية المتاحة لدى الجانب الروسي، بما يدعم دراسة المشروع وتعزيز فرص نقل وتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بتحلية مياه البحر.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على تعزيز التعاون مع الجانب الروسي، ودراسة فرص الاستفادة من الإمكانيات الفنية والتصنيعية المتاحة، بما يسهم في دعم جهود الدولة في توفير مصادر مياه مستدامة ودفع خطط التنمية المستدامة بمنطقة الضبعة

هيئة المحطات النووية توليد الكهرباء تحلية مياه البحر الضبعة

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