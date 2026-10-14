الرئيس السيسي: أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

عقب ذلك؛ تم تقديم فقرة "تراب مصر أغلى من الذهب"، التي اختُتمت بقيام مجموعة من الأطفال بإهداء السيد رئيس الجمهورية درع "تراب الوطن"، قام بعدها السيد الرئيس بالصعود إلى خشبة المسرح لتحية عدد من أبطال حرب أكتوبر والتقاط صورة تذكارية معهم.

كما شمل البرنامج فقرة بعنوان "الأبطال"، تلتها أغنية "المصريين" بمشاركة كورال وزارة الشباب والرياضة، ثم كلمة المهندس زياد عبد التواب خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات عضو المجلس الأعلى للثقافة التي تناولت "تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في بث الأفكار المغلوطة وتضليل المجتمع"، ثم تم عرض الأوبريت الغنائي "مصر التاريخ".

عقب ذلك؛ كرم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.. واعقب ذلك كلمة للسيد الرئيس أكد خلالها أن الحفاظ على الوعي الوطني وصون الذاكرة الجمعية للمصريين ومواجهة حملات التضليل وتزييف الحقائق تمثل مسئولية وطنية مشتركة، محذرًا من محاولات استهداف استقرار الدولة من الداخل، ومشددًا على أن الحفاظ على مصر واستمرار مؤسساتها يظل أولوية قصوى، بالتوازي مع مواصلة العمل لتحقيق التنمية، وصون الأمن القومي، ودعم جهود خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا في الوقت ذاته أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

واختتمت الندوة التثقيفية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية .