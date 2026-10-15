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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 66.2 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك في حملة مسائية بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، 66 كيلو و200 جرام من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة رقابية مشتركة على الأسواق ومحال بيع وتداول المنتجات ذات الأصل الحيواني، أسفرت عن تحرير ثلاثة محاضر للمخالفات التي تم رصدها.

جاءت الحملة في إطار جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، والتصدي لمحاولات تداول السلع الغذائية غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد حملاتها التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك، ومواجهة الممارسات المخالفة التي تمثل خطرًا على صحة المواطنين.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والسيدة الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية المعنية لضمان سلامة الغذاء وحماية حقوق المستهلكين.

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