قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تطبيق زيادة الإيجار القديم .. كيف تحسب أجرتك الجديدة وماذا ينتظر المستأجر2027؟
الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم وفرص لسقوط أمطار على عدة مناطق
رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ الخط السادس للمترو
مصرع 18 طالباً ومُعلماً في حادث انهيار سقف بإحدى المدارس الباكستانية
هاري وميغان يستعدان لأول ظهور علني في بريطانيا منذ عودتهما
ضربت ابني بالقلم.. موظف يحرر محضرا ضد معلمة في مدرسة بالطالبية
أصوات من المحاجر.. حقيقة انفجار سمعه سكان أكتوبر والشيخ زايد
مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-10-2026 والقنوات الناقلة
إسطنبول تغرق.. 100 ملم من الأمطار تشل الحياة في التركية وقرارات عاجلة لوالي المدينة
بحضور الرئيس السيسي.. بث مباشر لحفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء حول المرحلة الثانية من خط سكة حديد الفردان–طابا
ضبط شخصين استخدما اسم شركات رش حشرات لطلب 120 ألف جنيه من فيلا بكمبوند في 6 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

متحف سورولا بمدريد يفتح أبوابه مجددا بعد عامين من التطوير

متحف سورولا بمدريد يفتح أبوابه مجددا بعد عامين من التطوير
متحف سورولا بمدريد يفتح أبوابه مجددا بعد عامين من التطوير
أ ش أ

يستقبل متحف سورولا في العاصمة الإسبانية مدريد زواره مجددا اليوم الخميس، بعد إغلاق استمر نحو عامين لتنفيذ مشروع توسعة وتطوير، يهدف إلى تحسين مرافق العرض وحفظ الأعمال الفنية وإتاحة زيارة المتحف أمام ذوي الإعاقة الحركية، بينما تستمر أعمال ترميم المنزل التاريخي الذي عاش وعمل فيه الرسام الإسباني خواكين سورولا، المعروف بلقب "سيد الضوء".

وذكرت صحيفة الفن The Art Newspaper، في تقرير ، أن إعادة الافتتاح تمثل المرحلة الأولى من مشروع تطوير المتحف، إذ أصبح المبنى الجديد، الذي تبلغ مساحته 1698 مترا مربعا، جاهزا لاستقبال الجمهور، ويضم قاعات للمعارض المؤقتة وقاعة للمحاضرات والفعاليات الثقافية، إلى جانب مرافق مخصصة لتخزين المقتنيات الفنية وترميمها. أما المنزل التاريخي ومرسم الفنان، فسيظلان مغلقين خلال استكمال أعمال الترميم، التي يُتوقع أن تستغرق نحو عامين.

ويقع المتحف داخل المنزل الذي عاش فيه سورولا مع أسرته، ويحتفظ بمجموعة كبيرة من أعماله ومقتنياته، إلى جانب الحديقة التي صممها الفنان بنفسه. وكان سورولا قد أشرف على بناء المنزل والمرسم بين عامي 1909 و1911، ليجمع المكان بين حياته العائلية وعمله الفني، قبل أن يتحول إلى متحف افتتح أبوابه للجمهور عام 1932.

ويُعد سورولا، الذي عاش بين عامي 1863 و1923، أحد أبرز رسامي إسبانيا في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، واشتهر بقدرته على تصوير تأثير الضوء الطبيعي في المشاهد اليومية، خصوصا على شواطئ البحر المتوسط. وتتميز لوحاته بألوانها المضيئة وحركة المياه وانعكاسات الشمس على الأجساد والرمال، وهي عناصر جعلت الضوء سمة أساسية في أسلوبه الفني.

وتتضمن مجموعة المتحف أكبر مجموعة من أعمال الفنان، إذ تضم نحو 1394 لوحة وحوالي 5000 رسم، إلى جانب آلاف المقتنيات والصور الفوتوغرافية. وقد فرض هذا الحجم تحديات متزايدة على المبنى التاريخي، الذي صُمم في الأصل ليكون منزلا لأسرة صغيرة والعاملين لديها، ولم يعد قادرا على تلبية جميع احتياجات العرض والتخزين والترميم وفق المعايير المتحفية الحديثة.

ونقلت صحيفة الفن The Art Newspaper عن مدير المتحف إنريكي فاليرا أجي قوله: " إن التوسع الجديد يوفر للمؤسسة إمكانات لم تكن متاحة من قبل، ولا سيما وجود قاعة للفعاليات الثقافية، بما يسمح بتوسيع البرامج المقدمة لفئات متنوعة من الزوار". وأشار إلى أن نمو أعداد الجمهور زاد من الضغوط على المبنى، إذ استقبل المتحف 344799 زائرا عام 2023، بزيادة بلغت 40% مقارنة بعام 2022.

ويستهل المتحف مرحلته الجديدة بمعرض بعنوان "خلف منزل الفنان: عمارة متحف سورولا، 1905-2026" (Behind the Artist’s House: The Architecture of the Sorolla Museum, 1905–2026)، الذي يتتبع تاريخ المبنى وتطور تصميمه، منذ المراحل الأولى لإنشائه وحتى تحوله إلى مؤسسة متحفية. ويمنح المعرض الزوار فرصة للتعرف على تاريخ المكان نفسه، إلى جانب أهميته بوصفه جزءا من الإرث الفني لسورولا.

وكانت وزارة الثقافة الإسبانية قد أعلنت أن مبنى التوسعة سيفتح للجمهور في 15 أكتوبر، موضحة أن المشروع يتضمن قاعات جديدة للمعارض المؤقتة وقاعة للفعاليات ومساحات مخصصة لإدارة المجموعات الفنية وحفظها. وصُمم المبنى الجديد بالتعاون مع مكتب نيتو سوبيخانو للهندسة المعمارية (Nieto Sobejano Arquitectos)، مع ربطه بالمنزل التاريخي والحدائق المحيطة به.

وتمثل سهولة الوصول أحد أبرز محاور التطوير، إذ لم تكن مداخل المنزل التاريخي وطوابقه مناسبة بالكامل لمستخدمي الكراسي المتحركة. ويتيح المبنى الجديد مسارات يمكن الوصول إليها دون الحاجة إلى صعود الدرج، في خطوة تستهدف توسيع دائرة المستفيدين من الأنشطة والمعارض.

كما يتيح التوسع توفير ظروف أفضل لحفظ الأعمال الفنية، بعدما كانت المجموعة، التي تضم أكثر من 7000 قطعة إلى جانب عدد مماثل تقريبا من الصور الفوتوغرافية، محفوظة داخل المنزل التاريخي. ويشمل المبنى الجديد مخازن مجهزة ومرسما لأعمال الترميم، بما يساعد على تحسين التحكم في الظروف البيئية المحيطة بالمقتنيات، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وطول فترات الصيف في مدريد.

وفي المقابل، ستتطلب إعادة المنزل التاريخي إلى حالته المناسبة للزيارة أعمالا دقيقة تشمل تجديد أنظمة الإضاءة والتكييف والأمن، وترميم عناصره المعمارية الداخلية والخارجية، فضلا عن معالجة الأرضيات وأجزاء الخشب التاريخي والسقف والواجهة والحدائق. ويحرص المشروع على الحفاظ على الطابع الأصلي للمنزل، الذي يجمع بين عناصر من طرز الروكوكو والكلاسيكية والإمبراطورية، ويضم لوحات الفنان ومجموعاته من الخزف والتماثيل.

وتستمد حديقة المتحف جانبا من تصميمها من الأفنية الأندلسية وحدائق قصر المورق في إشبيلية وحدائق جنة العريف في غرناطة، وهو ما يعكس اهتمام سورولا بالعمارة والحدائق، إلى جانب الرسم. ومن المنتظر أن تظل هذه العناصر جزءا أساسيا من تجربة زيارة المتحف بعد اكتمال الترميم.

وبذلك، لا تقتصر إعادة الافتتاح على توفير مساحات إضافية للعرض، بل تمثل محاولة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على منزل فنان تاريخي وتطوير مؤسسة ثقافية قادرة على استيعاب جمهور أكبر، وصيانة مجموعة فنية واسعة وفق احتياجات الحفظ والعرض الحديثة.

ولد خواكين سورولا إي باستيدا في مدينة فالنسيا الإسبانية عام 1863، وبرز بأسلوبه الذي ركز على الضوء الطبيعي والحياة اليومية والمناظر الساحلية. وترك أعمالا تصور الشواطئ الإسبانية وأفراد الأسر والمشاهد الاجتماعية، مستخدما ضربات فرشاة حيوية وألوانا مشرقة. وبعد وفاته عام 1923، تبرعت أرملته كلوتيلدي غارسيا ديل كاستيو بممتلكاته للدولة الإسبانية عام 1925، بهدف إنشاء متحف تخليدا لذكراه. وافتتح المتحف عام 1932 داخل منزله ومرسمه السابقين، ليصبح من أبرز المتاحف الإسبانية التي تحتفظ بأجواء منزل الفنان ومقتنياته الأصلية.

متحف سورولا في العاصمة الإسبانية مدريد تنفيذ مشروع توسعة وتطوير تحسين مرافق العرض وحفظ الأعمال الفنية إتاحة زيارة المتحف أمام ذوي الإعاقة الحركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

نقيب الأطباء

نقيب الأطباء: اكتشفنا التحاق طلاب بكليات الطب بشهادات ثانوية من القسم الأدبي

الاهلي والزمالك

لجنة الحكام تكشف موقفها من استماع الزمالك لتسجيلات الفار بمباراة القمة

الارصاد الجويه

الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم الخميس.. واضطراب الملاحة البحرية

سورة الملك قبل النوم

سورة الملك قبل النوم.. لماذا أوصى الرسول بالمداومة عليها كل ليلة؟

الاهلي والزمالك

جمال الشريف يحسم الجدل: الزمالك لا يستحق ركلات جزاء أمام الأهلي

الطفل

فيديو صادم.. سيدة تعتدي على رضيعها بطريقة مأساوية والأمن يفحص الواقعة

الدردير

بعد القاضية الأهلاوية.. عمرو الدردير يعلق على خسارة الزمالك لقب أفريقيا

ترشيحاتنا

مي عز الدين

لوك كاجوال.. مي عز الدين تخطف الأنظار بظهورها

تقرير: تغير المناخ يهدد صحة الدماغ ويزيد مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والخرف

تقرير: تغير المناخ يهدد صحة الدماغ ويزيد مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والخرف

القلب

طعام غير متوقع يقوي العظام والقلب والجهاز الهضمي

بالصور

موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة

طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة
طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة
طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة

العدس.. مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب

العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب
العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب
العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب

بسنت شوقي تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير

بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير
بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير
بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد