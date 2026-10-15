مجلس التعاون الخليجي وتايلاند يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

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وقع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية مملكة تايلاند ، سيهاساك فوانغكيتكيو، اليوم /الخميس/، مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للمجلس ووزارة الخارجية التايلندية.

وأوضح البديوي، في تصريح بالعاصمة التايلاندية بانكوك، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، أن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الخليجية التايلندية، وبناء شراكة مؤسسية تقوم على الحوار والتفاهم وتبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

وأضاف أن المذكرة تتضمن التشاور والتنسيق بشأن القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الثقافي والتواصل بين الشعوب، إلى جانب إعداد خطة عمل مشتركة لتحويل التفاهمات إلى مبادرات وبرامج عملية.

وأكد أهمية البناء على هذه الخطوة لتطوير الشراكة الخليجية التايلندية وتكثيف التنسيق على مختلف المستويات، بما يدعم المصالح المتبادلة ويسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين، وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.