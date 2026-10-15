ورش للأطفال ومعارض فنية ومحاضرات توعوية ضمن أنشطة قصور الثقافة بالبحر الأحمر

نظم فرع ثقافة البحر الأحمر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.



وأقام قصر ثقافة حلايب محاضرة بعنوان "فوائد ومخاطر الإنترنت"، قدمها عبد الهادي أحمد عبد الهادي، مدرس بالمعهد الديني، وناقش خلالها إيجابيات الإنترنت ومنها التواصل الاجتماعي الهادف، وإتاحة اللقاءات الثقافية، وتوفير الوقت والجهد، مشيرا إلى ضرورة وجود رقابة أبوية لتجنب مخاطره، واستغلال الوقت فيما يفيد.



وفي قصر ثقافة الغردقة أقيمت محاضرة بعنوان "الإنترنت الفضائي"، قدمتها المدربة شروق محمد حسين، من نادي تكنولوجيا المعلومات، وتناولت خلالها آلية عمل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، واستخداماته في توفير الاتصال بالمناطق النائية، ودعم وسائل النقل البحري والجوي.



وشهدت مكتبة الطفل زيارة لعدد من طلاب مدرسة فيوتشر بيونير، شملت التعرف على أنشطة المكتبة وخدماتها الثقافية والمعرفية، إلى جانب ورشة فنية تدريب الفنانتين مروة شطا وإيريني رشدي.



وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة البحر الأحمر، أقيمت ورشة حساب ذهني، دربت خلالها المدربة رشا عايش، أطفال حضانة Smart Kids على استخدام المعداد.

كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالقصير ورشة مماثلة تدريب ابتسام شاذلي، وشهدت تدريبات على الحساب التخيلي وتمارين متنوعة لتنمية القدرات العقلية.

وأعد بيت ثقافة الحمراوين مسابقة في المعلومات العامة بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية المشتركة،

كما قدم بيت ثقافة القصير فقرة ألعاب ذهنية بإشراف يمنى أبو الحجاج، لأطفال حضانة أبو بكر الصديق التابعة لجمعية الوحدة الاجتماعية، إلى جانب مسابقات ثقافية وفقرة رسم على الوجه.

ونظم قصر ثقافة الشلاتين معرضا للفنون التشكيلية، ضم نتاج ورش الفنان هاشم محمد، فيما قدم بيت ثقافة أم الحويطات ورشة حكي تحدث خلالها أحمد رضوان، عن نشأة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، ودوره في حرب أكتوبر التي استعادت فيها مصر كرامتها، عام 1973.