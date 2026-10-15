قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب
الدولار يستقر فوق 53 جنيهًا في البنوك.. تعرف على أسعار الخميس
وفاة جمال نكروما الصحفي بالأهرام ونجل رئيس غانا الأسبق
الجيش الإيراني: حريق في ناقلة نفط شرقي مضيق هرمز
رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة "مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل"
اجتماع أمني عاجل في إسرائيل.. نتنياهو يستدعي قادة الجيش والأمن لبحث ملف إيران
محتاجين دكتور نفسي .. الناقد الفني طارق الشناوي يتحدّث عن ظاهرة أشباه الفنانين
جهات التحقيق تواصل عملها لكشف ملابسات وفاة آدم طالب بورسعيد.. والمدرسة تنعي الفقيد
بسبب الميراث .. القبض على 8 أشخاص تشاجروا بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية
سماع دوي انفجارات ضخمة قرب العاصمة السورية دمشق
صدق أو لا تصدق.. أسطورة كولومبيا يتخلى عن شعره الأشقر الذي لازمه لأكثر من 30 عامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ورش للأطفال ومعارض فنية ومحاضرات توعوية ضمن أنشطة قصور الثقافة بالبحر الأحمر

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

نظم فرع ثقافة البحر الأحمر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.


وأقام قصر ثقافة حلايب محاضرة بعنوان "فوائد ومخاطر الإنترنت"، قدمها عبد الهادي أحمد عبد الهادي، مدرس بالمعهد الديني، وناقش خلالها إيجابيات الإنترنت ومنها التواصل الاجتماعي الهادف، وإتاحة اللقاءات الثقافية، وتوفير الوقت والجهد، مشيرا إلى ضرورة وجود رقابة أبوية لتجنب مخاطره، واستغلال الوقت فيما يفيد.


وفي قصر ثقافة الغردقة أقيمت محاضرة بعنوان "الإنترنت الفضائي"، قدمتها المدربة شروق محمد حسين، من نادي تكنولوجيا المعلومات، وتناولت خلالها  آلية عمل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، واستخداماته في توفير الاتصال بالمناطق النائية، ودعم وسائل النقل البحري والجوي.

وشهدت مكتبة الطفل زيارة لعدد من طلاب مدرسة فيوتشر بيونير، شملت التعرف على أنشطة المكتبة وخدماتها الثقافية والمعرفية، إلى جانب ورشة فنية تدريب الفنانتين مروة شطا وإيريني رشدي.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة البحر الأحمر، أقيمت ورشة حساب ذهني، دربت خلالها المدربة رشا عايش، أطفال حضانة Smart Kids على استخدام المعداد.

كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالقصير ورشة مماثلة تدريب ابتسام شاذلي، وشهدت تدريبات على الحساب التخيلي وتمارين متنوعة لتنمية القدرات العقلية.

وأعد بيت ثقافة الحمراوين مسابقة في المعلومات العامة بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية المشتركة، 
كما قدم بيت ثقافة القصير فقرة ألعاب ذهنية بإشراف يمنى أبو الحجاج، لأطفال حضانة أبو بكر الصديق التابعة لجمعية الوحدة الاجتماعية، إلى جانب مسابقات ثقافية وفقرة رسم على الوجه.

ونظم قصر ثقافة الشلاتين معرضا للفنون التشكيلية، ضم نتاج ورش الفنان هاشم محمد، فيما قدم بيت ثقافة أم الحويطات ورشة حكي تحدث خلالها أحمد رضوان، عن نشأة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، ودوره في حرب أكتوبر التي استعادت فيها مصر كرامتها، عام 1973.

فرع ثقافة البحر الأحمر الأنشطة الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة برامج وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

أسعار الدولار في مصر

تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

الزمالك

شكاوى مرتقبة أمام النيابة.. لجنة تفتيش في الزمالك بسبب اختفاء أجهزة بلايستيشن

معتمد جمال

إبراهيم صلاح يتولى المهمة.. معتمد جمال يغيب عن قيادة الزمالك أمام الجيش الرواندي

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

ابنة حسام حسن

بقيمة 41،500 دولار.. نظر استئناف ابنة حسام حسن على حكم إلزامها برد شبكة رجل الأعمال أحمد راشد.. اليوم

رئيـس مجلـس الـوزراء

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ الخط السادس للمترو

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

ترشيحاتنا

منار غانم توضح تفاصيل حالة الطقس وأماكن تساقط الأمطار وتوجه نصائح للمواطنين

تفاصيل حالة الطقس وأماكن تساقط الأمطار.. منار غانم توضح وتوجه نصائح للمواطنين

صورة أرشيفية

كيف تحمي الدولة المزارعين من ارتفاع تكاليف الإنتاج.. خبير تنمية زراعية يوضح

استشارية صحة نفسية توضح مفاتيح التفوق الدراسي وتحذر من خطورة المقارنة والمشتتات الرقمية

استشارية صحة نفسية توضح مفاتيح التفوق الدراسي وتحذر من خطورة المقارنة والمشتتات الرقمية

بالصور

تحذير من استخدام الأكياس البلاستيك السوداء لحفظ الطعام.. مخاطر صحية تستدعي الانتباه

لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟

ميمي جمال تدخل غرفة العمليات بعد كسر مفصل الحوض.. تفاصيل حالتها الصحية ومخاطر الإصابة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال

حبوب العلاج الهرموني ترفع خطر الجلطات الدموية بنسبة 60%.. دراسة تحذر النساء

حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات

بتحطي مكعب مرقة في كل طبخة؟.. القومي للتغذية يحذر من مخاطره ويكشف بديلًا طبيعيًا

مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد