بلغاريا: "الناتو" يتابع عن كثب التطورات الأمنية فى البحر الأسود وسيعزز قدارت مكافحة المسيرات

أكد رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» يتابع عن كثب التطورات الأمنية في البحر الأسود، ومستعد لدعم رومانيا وبلغاريا في تعزيز قدراتهما على مكافحة الطائرات المسيّرة ومراقبة المجال البحري، في أعقاب الهجمات الأخيرة على السفن التجارية.

وقال راديف ، في في منشور على منصة «إكس» اليوم/الخميس/، إن رسالة الأمين العام لـ«الناتو» مارك روته كانت واضحة بأن أمن البحر الأسود جزء من أمن الجناح الشرقي للحلف، مشيراً إلى استعداد الحلف لمساعدة البلدين في تطوير قدرات الرصد والاستجابة للتهديدات الجوية والبحرية.

وأضاف أن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية أبرزت الحاجة إلى تعزيز المراقبة البحرية ورفع جاهزية الدفاعات المضادة للمسيّرات في المنطقة.

وأشار المنشور إلى أن بلغاريا تدعو إلى جهود جماعية لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، في ظل تصاعد المخاطر التي تواجه السفن التجارية والبنية التحتية البحرية.

وتأتي التصريحات عقب مباحثات بين روته ومسؤولي رومانيا وبلغاريا بشأن أمن البحر الأسود، بعدما أعلن الأمين العام للحلف أن «الناتو» عزز وضعه الدفاعي على الجناح الشرقي، بما في ذلك زيادة قدراته المضادة للطائرات المسيّرة.