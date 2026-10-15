محمد كمال: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة النفوذ العالمي ويحذر من سباق أمريكي صيني بلا ضوابط

أكد الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القفزات المتلاحقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي تنذر بتغيرات جوهرية في بنية النظام الدولي، مشيرًا إلى أن تأثير هذه التكنولوجيا قد يمتد إلى ما هو أبعد من المفاهيم التقليدية للقوة العسكرية والاقتصادية.

وقال كمال، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن التطور التكنولوجي المتسارع يمهد لمرحلة جديدة في العلاقات الدولية، من شأنها إعادة تشكيل موازين النفوذ والتأثير بين الدول، وفرض أنماط مختلفة من التنافس والتعاون على الساحة العالمية.

وشدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على خطورة تحول التنافس بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي إلى صراع مفتوح لتحقيق التفوق التكنولوجي، دون التوصل إلى قواعد وضوابط مشتركة تنظم هذا السباق.

التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي

وحذر من أن غياب التنسيق بين القوتين في هذا المجال قد يترتب عليه تداعيات واسعة النطاق، في ظل التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على مستقبل الدول وطبيعة التفاعلات الدولية، بما يجعل وضع أطر حاكمة للتعامل مع هذه التكنولوجيا قضية ذات أهمية عالمية.