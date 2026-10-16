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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يبحث مع أعضاء النواب والشيوخ مطالب المواطنين وملفات التنمية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

أكد اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يسهم في الاستجابة لمطالب المواطنين، ودراسة المشكلات التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول مناسبة وفقًا للإمكانات المتاحة، خاصة في الملفات العاجلة والملحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ الإسماعيلية، بديوان عام المحافظة، مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهم سامي سليم، وموسى خالد، وسيد عبد الجليل، وداليا سعد، وماري جمال، والدكتورة ريهام شطوري، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية والقضايا المرتبطة باحتياجات أبناء المحافظة.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بالنادي الإسماعيلي، في إطار الحرص على دعم الكيان الرياضي الكبير والحفاظ على استقراره، حيث جرى بحث سبل التعاون مع الجهات المعنية للتعامل مع التحديات التي تواجه النادي، وتكثيف الجهود الرامية إلى توفير الظروف المناسبة لاستمرار مسيرته الرياضية.

كما ناقش المحافظ والنواب عددًا من الملفات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، إلى جانب الشكاوى والمطالب الجماهيرية التي عرضها أعضاء المجلسين، حيث جرى استعراض سبل التنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة لدراسة هذه المطالب، وتحديد آليات التعامل معها، مع إعطاء الأولوية للمشكلات العاجلة التي تتطلب تدخلًا سريعًا، في حدود الإمكانات المتاحة والقواعد المنظمة للعمل.

وشهد اللقاء كذلك بحث سبل الاستفادة من الإمكانات والأصول المتاحة بالمحافظة، وتعزيز دور المشروعات الاستثمارية في دعم خطط التنمية، وتحقيق مردود اقتصادي وخدمي ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في توفير فرص جديدة لدعم التنمية بمختلف القطاعات.

وأكد محافظ الإسماعيلية أهمية استمرار اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارها إحدى آليات التواصل وتبادل الرؤى بشأن القضايا المطروحة، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين الجهاز التنفيذي وممثلي المواطنين، بما يساعد على تحديد الأولويات، ومتابعة الشكاوى والمطالب، والعمل على حل المشكلات وفقًا للإجراءات المنظمة والإمكانات المتاحة.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل المشترك والتنسيق بين مختلف الجهات، بما يحقق مصالح المواطنين ويدعم جهود التنمية والخدمات في جميع أنحاء المحافظة.

محافظة الإسماعيلية
إدارة الإعلام
١٥ أكتوبر ٢٠٢٦

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