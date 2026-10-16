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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزارة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي

احتفالات الإسماعيلية بالعيد القومي
احتفالات الإسماعيلية بالعيد القومي
الإسماعيلية انجي هيبة

تتقدم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بخالص التهاني إلى اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وأبناء المحافظة الكرام، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، والذي يوافق 16 أكتوبر من كل عام، تخليدًا لذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد قوات الاحتلال البريطاني عام 1951، وما سطره أبناء المحافظة من بطولات وطنية تعكس روح الانتماء والتضحية.

وبهذه المناسبة الوطنية الغالية، تؤكد وزارة التنمية المحلية والبيئة اعتزازها بمحافظة الإسماعيلية ومكانتها المتميزة، وحرصها على دعم جهود التنمية بها، من خلال تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة المرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المحلية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

وبالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، تشهد الإسماعيلية افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تسهم في تحسين حياة المواطنين، من بينها تطوير ورفع كفاءة الطرق، والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير المجازر ومنظومة الصرف الصحي، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

كما تواصل الوزارة دعم الجهود البيئية بالمحافظة، من خلال تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات، والتوسع في التشجير وزيادة المساحات الخضراء، وتحسين البيئة الحضرية، بما يحافظ على المظهر الحضاري للإسماعيلية ويوفر بيئة صحية وآمنة لأبنائها.

وتؤكد وزارة التنمية المحلية والبيئة استمرار دعمها لمحافظة الإسماعيلية في تنفيذ مشروعات التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب تطلعات أبنائها ويعزز مسيرة البناء والتقدم.

كل عام ومحافظة الإسماعيلية وأهلها الكرام بخير وتقدم وازدهار.

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