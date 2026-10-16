هوليوود انتهت.. آفا دوفيرناي تدعو صناع الأفلام إلى البحث عن بدائل لتمويل السينما

أكدت المخرجة الأمريكية آفا دوفيرناي أن منظومة هوليوود التقليدية تمر بمرحلة تحول جذري، داعية صناع الأفلام المستقلين إلى البحث عن طرق جديدة لتمويل مشروعاتهم والوصول مباشرة إلى الجمهور، وذلك خلال لقاء حواري ضمن فعاليات الدورة السبعين من مهرجان لندن السينمائي، الذي ينظمه معهد الفيلم البريطاني (BFI).

وقالت دوفيرناي - صاحبة أفلام «سيلما» (Selma) و«13» (13th) و«أوريجين» (Origin) - إن "هوليوود انتهت"، مشيرة إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ بين الاستوديوهات، والتغيرات التي يشهدها قطاع الإنتاج والتوزيع، أعادت تشكيل صناعة السينما وقلصت الاعتماد على الوسطاء التقليديين بين الفنانين والجمهور.

ودعت المخرجة إلى تعزيز التمويل الجماعي، مقترحة أن يتعاون 20 مستثمرا، يساهم كل منهم بخمسة آلاف دولار، لجمع مئة ألف دولار لإنتاج فيلم، مع إمكانية استرداد الأموال عبر المهرجانات السينمائية والمنصات الرقمية وبيع حقوق العرض.

وشددت على ضرورة أن يبحث صناع الأفلام عن نماذج إنتاج وتوزيع جديدة تتيح تقديم حكايات أكثر تنوعا والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور، بدلا من انتظار دعم الاستوديوهات الكبرى.

جاءت تصريحات دوفيرناي خلال مشاركتها في المهرجان لمناقشة فيلمها الوثائقي الجديد «14th»، الذي يتناول التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي وقضايا المواطنة والحقوق الدستورية، ويأتي امتدادا لمشروعها الوثائقي «13th» الصادر عام 2016.