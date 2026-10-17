حضريها لأطفالك.. طريقة عمل دجاج بوب كورن صحي

دجاج بوب كورن صحي من الأطباق الجانبية الشهية التي يمكنك تقديمها لأطفالك بشكل لذيذ وصحي ومختلف عن الأكلات الأخرى.

قدمت الشيف ساندرا مكاري على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دجاج بوب كورن صحي، فيما يلي….

مقادير دجاج بوب كورن صحي

● دجاج مكعبات صغيرة

● رايب

● ملح وفلفل

● بابريكا مدخنة

● ثوم باودر

● بصل باودر

● بقسماط

● بيض

● ملح وفلفل

● 1 ملعقة كبيرة لبن

غموس الرانش لايت:

● زبادي يوناني

● شبت مجفف

● بقدونس مجفف

● بصل باودر

● ملح وفلفل



طريقة تحضير دجاج بوب كورن صحية



يتبل الدجاج بالرايب والملح والتوابل.

يضاف اللبن إلى البيض ويتبل بالملح والفلفل.

يغلف الدجاج المتبل بخليط البيض والبقسماط ويقلى في القلاية الهوائية

ويقدم مع غموس الرانش.