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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل صينية كفتة بالبطاطس بصوص الطحينة

كفتة بصوص الطحينة
كفتة بصوص الطحينة
نهى هجرس

تعد صينية الكفتة بالبطاطس من الأكلات السريعة والمميزة، ويمكن تحضير صينية الكفتة بالبطاطس مع صوص الطحينة ليضيف مذاق مميز.

وإليكم طريقة عمل صينية الكفتة بالبطاطس بصوص الطحينة .

مقادير صينية الكفتة بالبطاطس بصوص الطحينة 

½ ك لحمة مفرومة

كوب بصل مفروم يدوي ناعم

بيضة

2 ملعقة كبيرة بقسماط

 كوب بقدونس مفروم ناعم

كوب جزر مفروم ناعم

بهارات

ملح

فلفل

للقاعدة

½ ك بطاطس شرائح

2 كوب طماطم حلقات

لصوص الطحينة

كوب طحينة خام

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ماء دافئ

كمون

عصير 2 ليمونة

ملح

فلفل

للوجه

بقدونس

شطة مجففة

طريقة تحضير صينية كفتة بالبطاطس بصوص الطحينة

ضعي في محضر الطعام بصل، بقدونس، بهارات، ملح، فلفل

ضعي الخليط السابق في بولة ثم يضاف اللحم المفروم، بيض وتخلط المكونات جيدا.

شكلي اللحم المفروم كرات.

يوضع في قاعدة الصينية حلقات بطاطس، حلقات طماطم ثم توضع على الوجه كرات اللحم المفروم.

لصوص الطحينة

في وعاء ضعي الطحينة، عصير ليمون، ثوم مفروم، كمون، ملح، فلفل، ماء وتقلب المكونات للحصول على صوص الطحينة المطلوب.

توضع الطحينة على وجه الصينية

ضعي الصينية في الفرن حتى تمام الطهي.

يوضع على الوجه قليل من البقدونس وشطة مجففة ثم يقدم

كفتة طريقة عمل كفتة بصوص الطحينة مقادير كفتة بصوص الطحينة كفتة مشوية كفتة في الفرن

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