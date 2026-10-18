الصين تقترح فرض قيود على تصدير 12 تقنية في صناعة معدات الطاقة الشمسية

اقترحت الصين فرض قيود على تصدير 12 تقنية مستخدمة في صناعة معدات الطاقة الشمسية، بدعوى حماية الأمن القومي، ضمن مراجعة أوسع لضوابط تصدير التقنيات تشمل أيضًا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن المقترح يستهدف تعزيز الرقابة على تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، في ظل تزايد استخدامها في مجالات حساسة، منها الطيران والفضاء والدفاع الوطني، على أن تستمر المشاورات العامة حتى 15 نوفمبر المقبل.

ويتضمن المقترح حظر تصدير بعض التقنيات المستخدمة في تصنيع رقائق السيليكون الرقيقة، والخلايا الشمسية المصنوعة من البيروفسكايت والخلايا الترادفية، وتقنيات إنتاج البولي سيليكون باستخدام المفاعلات ذات الطبقة المائعة.

كما يشمل فرض قيود، دون حظر كامل، على تصدير تقنيات متقدمة لتصنيع الخلايا الشمسية.

وتأتي الخطوة في وقت تسعى فيه الصين إلى الحفاظ على مكانتها في صناعة الطاقة الشمسية، بينما تعمل دول أخرى، مثل الولايات المتحدة والهند، على توسيع قدراتها التصنيعية المحلية وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الصينية. وقد تؤثر القيود المحتملة في خطط شركات أمريكية، من بينها "تسلا"، لتوسيع إنتاجها من معدات الطاقة الشمسية داخل الولايات المتحدة.