بيتكوين تتماسك فوق 81.5 ألف دولار وسط إشارات متباينة للسوق

تداولت عملة بيتكوين فوق مستوى 81 ألفًا و500 دولار، وسط صعوبة في الحفاظ على تعافيها الأخير واقترابها مجددًا من حاجز 80 ألف دولار.

وذكرت منصة (إنفستنج دوت كوم)، اليوم الأحد، أن بيتكوين سجلت نحو 81 ألفا و689 دولارا، بعد تراجعها من محاولة صعود صوب 87 ألفا و333 دولارا.

وأظهرت بيانات السوق إشارات متباينة بشأن ضغوط البيع، مع تراجع نسبة تحويلات بعض حائزي بيتكوين إلى منصات التداول، مقابل ارتفاع إجمالي حجم التحويلات وصافي التدفقات إلى المنصات.

كما رُصدت معاملات كبيرة بقيمة تقارب 307 ملايين دولار، فيما واصلت بنوك عالمية بينها جولدمان ساكس وويلز فارجو ومورجان ستانلي، توسيع اهتمامها بالأصول المرمزة وتقنيات البلوك تشين.

ويظل مستوى 80 ألف دولار محوريا في تحديد الاتجاه قصير الأجل لبيتكوين، بحسب تقرير للمنصة الإخبارية.