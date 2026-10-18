رفع 150 حالة تعد بشارع المريوطية خلال حملة مكبرة في الهرم

نفذ حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء أحمد ثابت، رئيس الحي، حملة إشغالات مكبرة استهدفت شارع المريوطية في قطاعي منشأة البكاري وكفر غطاطى، وذلك لرفع كافة التعديات وإزالة المخالفات التي تعيق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وبمتابعة ميدانية مستمرة لضبط الشارع وإعادة الانضباط.

وأسفرت الحملة عن رفع 150 حالة إشغال متنوعة للمحال التجارية والباعة الجائلين والمقاهي المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على استمرار تلك الحملات بصفة دورية لردع أي تجاوزات.

جاءت الحملة بحضور ومشاركة قيادات الحي وضمت كلاً من:

رجائي محمد، نائب رئيس الحي لقطاع منشأة البكاري وكفر غطاطى، مصطفى سمير، مدير المتابعة، محمد سمير، مدير الإشغالات، وبمتابعة وإشراف ولاء محبوب، مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم.