مقارنة بين الرجال والنساء المصابين بداء السكري.. طبيب يكشف كيف تختلف المخاطر الصحية

لا يؤثر مرض السكري على الجميع بنفس الطريقة. فالرجال والنساء المصابون بالسكري قد يواجهون عوامل خطر ومضاعفات وتحديات مختلفة، تتأثر بالهرمونات، وتوزيع الدهون في الجسم، وحساسية الأنسولين، ونمط الحياة، والعوامل الاجتماعية.

بحسب الدكتورة ماني ديبثي داساري، أخصائية الغدد الصماء في مستشفيات أبولو، فإن فهم هذه الاختلافات مهم لأنها قد تؤثر على كل من تطور داء السكري من النوع الثاني وتقدمه. وأضافت الدكتورة داساري: "يعود ذلك أساسًا إلى اختلاف مستويات الهرمونات، وتوزيع الدهون في الجسم، واستجابة الجسم لسكر الدم، والعادات، والعوامل الاجتماعية بين الرجال والنساء. وبالتالي، قد تختلف عوامل الخطر أيضًا".

لماذا يصاب الرجال بمرض السكري في سن مبكرة؟



يميل الرجال عادةً إلى تراكم المزيد من الدهون في منطقة البطن أو الأحشاء، وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمقاومة الأنسولين. ونتيجةً لذلك، قد يُصاب بعض الرجال بداء السكري من النوع الثاني في سن أصغر أو بوزن أقل من النساء.

قد يواجه الرجال المصابون بداء السكري أيضاً عبئاً أكبر من بعض المضاعفات القلبية الوعائية والكلوية. وقال الدكتور داساري: "إن ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل مستمر قد يُلحق الضرر بالأوعية الدموية والأعصاب، مما يُساهم في مشاكل مثل أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى، وضعف الانتصاب".

قد تؤثر الاختلافات الهرمونية أيضاً على خطر الإصابة بداء السكري. فقد ارتبط انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال بزيادة خطر الإصابة بداء السكري، على الرغم من أن مستويات التستوستيرون ليست سوى عامل واحد من بين عوامل عديدة تؤثر على الصحة الأيضية.

كيف يؤثر مرض السكري على النساء بشكل مختلف؟



تختلف أنماط توزيع الدهون في الجسم والحماية الهرمونية لدى النساء عمومًا قبل انقطاع الطمث. وقد تفسر هذه العوامل جزئيًا سبب تأخر الإصابة بداء السكري لدى النساء مقارنةً بالرجال.

مع ذلك، بمجرد الإصابة بداء السكري، قد تواجه النساء مخاطر قلبية وعائية كبيرة. يمكن أن يزيد داء السكري من خطر الإصابة بأمراض القلب ومضاعفاتها لدى كلا الجنسين، لكن التأثير النسبي قد يكون أكثر إثارة للقلق بالنسبة للنساء. فبينما ترتفع معدلات المضاعفات الإجمالية لدى كلا الجنسين، إلا أن النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب الحادة والوفاة. وأوضح الطبيب: "على الرغم من أن النوبات القلبية أكثر شيوعًا لدى الرجال، إلا أن شدة أمراض القلب قد تكون أكبر لدى النساء لأنهن قد يتجاهلن الأعراض في البداية".

قد تكون النساء المصابات بداء السكري أكثر عرضة للاكتئاب والقلق، مما يجعل الصحة النفسية جزءًا أساسيًا من إدارة مرض السكري. كما أن بعض العوامل التناسلية والهرمونية قد تؤثر على خطر الإصابة بالسكري. فبعض الحالات، مثل متلازمة تكيس المبايض، وارتفاع مستويات الأندروجين، وانقطاع الطمث المبكر، قد تزيد من احتمالية الإصابة بالسكري.

تؤثر العوامل الاجتماعية أيضاً على نتائج مرض السكري

لا تتحدد النتائج الصحية بالعوامل البيولوجية وحدها. فنمط الحياة والسلوك وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والمواقف تجاه الوقاية والعلاج يمكن أن تؤثر على إدارة مرض السكري.

تشير الدكتورة داساري إلى أن العوامل النفسية والاجتماعية قد يكون لها تأثير أكبر على خطر الإصابة بداء السكري ونتائجه لدى النساء. ويمكن أن يؤدي تأخر التشخيص أو قلة فرص الحصول على التدابير الموصى بها للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إلى زيادة حدة المضاعفات. وتضيف: "هذا يُبرز أهمية أن تكون رعاية مرضى السكري مُخصصة لكل مريض على حدة، بدلاً من أن تُبنى فقط على جنسه".

ما الذي يمكن للرجال والنساء فعله؟



بغض النظر عن الجنس، فإن التحكم في نسبة السكر في الدم وضغط الدم والكوليسترول، والحفاظ على وزن صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، واتباع العلاج الموصوف، كلها أمور أساسية للحد من مضاعفات مرض السكري.

ينبغي على مرضى السكري الخضوع للفحوصات الموصى بها للكشف عن مضاعفات القلب والأوعية الدموية، والكلى، والعين، والأعصاب. قد تستفيد النساء من مناقشة العوامل الإنجابية والهرمونية مع الطبيب، بينما ينبغي على الرجال مناقشة أعراض مثل ضعف الانتصاب أو المخاوف بشأن مستويات هرمون التستوستيرون. في نهاية المطاف، يجب أن تراعي الوقاية من مرض السكري وعلاجه الاختلافات البيولوجية والاجتماعية بين الرجال والنساء. إن إدراك هذه الاختلافات يساعد الأطباء على تحديد المخاطر مبكرًا وتقديم رعاية أكثر تخصيصًا.

