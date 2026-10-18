محافظ الإسكندرية: حملات مكثفة بالأحياء تسفر عن ضبط ورفع 778 حالة إشغال

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات وفرض الانضباط بالشوارع، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على حق المواطنين في السير الآمن بالطريق العام، واصلت الأحياء حملاتها الصباحية والمسائية للتصدي لكافة صور التعدي على حرم الطريق والأرصفة.

ففي حي العجمي، أسفرت الحملات الصباحية عن ضبط ورفع 359 حالة إشغال متنوع، فيما أسفرت الحملات المسائية عن ضبط 165 حالة إشغال، وذلك بعدد من المناطق والشوارع الحيوية، من بينها الهانوفيل، وأبو يوسف، والبيطاش، والدخيلة، والكيلو 21، وطريق الإسكندرية مطروح، وشارع أكتوبر، وشهر العسل، وبيانكي، لإعادة الانضباط بالشارع السكندري.

وفي حي المنتزه أول، نفذت الأجهزة التنفيذية بالحي حملة مكبرة استهدفت عددًا من الشوارع الحيوية، من بينها شارع جمال عبد الناصر، وشارع ملك حفني بحري، وشارع 45 بحري، وشارع خالد بن الوليد، وأسفرت عن التحفظ على نحو 85 حالة إشغال متنوع وهالك، بالإضافة إلى التحفظ على عدد 2 تروسيكل تُستخدم في أعمال الفرز والمخلفات، مع إزالة أسباب شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي حي شرق، أسفرت حملة مكبرة عن ضبط 71 حالة إشغال طريق متنوع، والتحفظ على 358 حالة هالك، وإزالة 30 تاندة صاج مخالفة، وتشميع محل مخالف، وذلك بعدد من الشوارع والمناطق، من بينها شارع حكيم باشا البوليس، وشارع مصطفى كامل بباكوس، ومحطة السوق بباكوس، وشارع مسلم بن الوليد، وشارع الطيار أحمد سعود.

وفي حي وسط، أسفرت حملة موسعة عن رفع 98 حالة إشغال متنوعة، وإزالة 17 حالة هالك، بعدد من الشوارع، من بينها جلال الدسوقي، وبورسعيد، وأفلاطون، وإسماعيل الفنجرى، وسور النادي الأوليمبي، وشارع كامل مرسي، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وفتح مسارات المشاة.

وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار الحملات الميدانية بالأحياء على مدار اليوم، للتصدي الحاسم للإشغالات والتعديات، وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استجابةً لشكاوى المواطنين، وحفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.