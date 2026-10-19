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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعرف على أقل سعر لـ الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر أدني دولار في البنوك مع تعاملات صباح اليوم الإثنين 19-10-2026 داخل الجهاز المصرفي.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وجاء آخر تحديث لـ  أقل سعر دولار 54.05 جنيها للشراء و 54.15 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

سعر الدولار اليوم

تفاصيل الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات الدولار ثباتاً من دون تغيير على مستوى الـ36 بنكًا حكوميًا وحاصًا وفروعها على مستوى الجمهورية

تحركات الدولار

قبل انتهاء التعاملات المسائية أمس الأحد، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار 6 قروش بمختلف البنوك.

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار 

وصل متوسط سعر الدولار في آخر تحديث له 53.47 جنيها.

 سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 53.47 جنيها للشراء و 53.57 جنيها للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر أقل دولار

. QNBوبلغ أقل سعر دولار 54.05 جنيها للشراء و 54.15 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني

وصل سعر ثاني أقل سعر دولار 53.42 جنيها للشراء و 53.52 جنيها للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.45 جنيها للشراء و 53.55 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، فيصل الإسلامي، أبوظبي التجاري".

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.47 جنيها للشراء و 53.57 جنيها للبيع في بنوك " المصري الخليجي، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، قناة السويس، المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر، المصرف العربي، HSBC".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 53.48 جنيها للشراء و 53.58 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، البركة، سايب".

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر دولار

وسجل أعلي سعر دولار 53.7 جنيها للشراء و 53.8 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي".

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 53.66 جنيها للشراء و 53.76 جنيها للبيع في بنك نكست و التعمير والاسكان.

البنك المركزي

السيولة المحلية

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بنحو 954.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، بمعدل نمو بلغ 7.3%، لتصل إلى نحو 14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وأوضح البنك المركزي، في تقرير صادر عنه، أن قيمة الزيادة في السيولة المحلية ترتفع إلى نحو 1.076 تريليون جنيه، بمعدل نمو 8.2%، بعد استبعاد تأثير تغيرات سعر الصرف.

زيادة في السيولة المحلية

وأشار التقرير إلى أن الزيادة المسجلة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2025/2026 جاءت أقل من الزيادة المحققة خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، والتي بلغت نحو 1.017 تريليون جنيه، بمعدل نمو 9.6%.

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ حجم السيولة المحلية نحو 14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بما يعادل 70.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وانعكست الزيادة في السيولة المحلية على كل من المعروض النقدي وأشباه النقود، حيث سجل المعروض النقدي ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية.

 المعروض النقدي يرتفع إلى 3.8 تريليون جنيه

وأظهرت بيانات المجلة الاقتصادية ارتفاع المعروض النقدي بنحو 408.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، بمعدل نمو بلغ 12.1%، مقارنة بزيادة قدرها 101.4 مليار جنيه، بمعدل 3.8%، خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

وبذلك، وصل حجم المعروض النقدي إلى نحو 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

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