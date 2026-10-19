محافظة الوادي الجديد: لا صحة لتوقف أعمال الغاز الطبيعي

أكدت محافظة الوادي الجديد أن ما أُثير بشأن توقف شركة الغاز الطبيعي عن العمل بالمحافظة غير دقيق، موضحة استمرار التنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لاستيفاء المتطلبات والتنسيقات الفنية اللازمة، وتنظيم إجراءات التعاقدات والتركيبات الجديدة خلال المرحلة الحالية.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن هذه الإجراءات تأتي تمهيدًا لاستكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي إلى المناطق المستهدفة وفقًا للخطط المعتمدة، وذلك بعد الانتهاء من توصيل الخدمة لأكثر من 14 ألف عميل بمدينة الخارجة خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال الجارية

وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين من انخفاض ضغط الغاز ببعض المناطق، أشارت المحافظة إلى أن ذلك يرجع إلى الأعمال الفنية الجارية لتركيب وضبط منظمات الضغط الحديثة، ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة الشبكة وتحسين التشغيل وفقًا للاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة.

وأكدت المحافظة تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال الجارية في أسرع وقت ممكن، مع استمرار المتابعة الفنية لضمان استقرار ضغوط الشبكة وعودة الخدمة إلى معدلاتها الطبيعية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.