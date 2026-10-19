إصابة نائبة بالبرلمان الأسترالي بإصابة خطيرة إثر تعرضها لهجوم خارج مكتبها

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إصابة نائبة بالبرلمان إثر تعرضها لهجوم خارج مكتبها، مشيرا إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب تجري تحقيقا في الحادث.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) اليوم /الاثنين/ أن النائبة المستقلة هيلين هاينز (65 عاما) أصيبت بعد أن صدمتها سيارة بالقرب من مكتبها في مدينة "وانجاراتا" الواقعة في شمال شرق ولاية "فيكتوريا"، مضيفة أن هاينز - التي فازت بعضوية البرلمان عن دائرة "إندي" في عام 2019 - تعاني من إصابة خطيرة جراء الحادث وقد نُقلت جوا إلى المستشفى.

وقالت شرطة "فيكتوريا" إنها عثرت على سكين في السيارة التي صدمت النائبة ويجرى حاليا التحقيق في الحادث فيما إذا كان متعمدا أم لا، مشيرة إلى أن رجلا يبلغ من العمر 43 عاما احتجزه أحد المارة في موقع الحادث، وقد تم إلقاء القبض عليه وسيجرى استجاوبه.

وأشار ألبانيز - في تصريحات خلال مؤتمر صفحي - إلى أن الشرطة تجري حاليا تحقيقا موسعا في الحادث وقد تم تنشيط وحدة مكافحة الإرهاب المشتركة، ولكن من السابق لآوانه تحديد ما هو الدافع وراء الحادث.

وأكد ألبانيز أن هاينز كانت تعمل بجد وإخلاص لا مثيل لهما، كما أنها تتمتع بذكاء حاد، والأهم من كل هذا وذاك أنها إنسانة خلوقة ونزيهة وتحظى باحترام كل نواب البرلمان وكل من تعامل معها.