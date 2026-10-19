قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضيوف في التوقيت الخاطيء.. مشاهد لسياح يتناولون القهوة ويتنزهون وسط النيران والاشتباكات
جماهير طرابزون تملأ الشوارع وتغني لصلاح قبل مواجهة بشكتاش ..صور
الرئيس السيسي عن منتدى مصر: الحكومة جاية تقول ده اللي إحنا عملناه
الرئيس السيسي: الدولة مش الحكومة بس.. الدولة بشعبها كله
الرئيس السيسي: لازم نفتكر أحداث 2011 ونستدعي الذاكرة
انسحب منافسه.. اتحاد العاصمة الجزائري أول المتأهلين إلى الكونفدرالية
الرئيس السيسي: هفضل أتكلم عن الاستقرار والأمن لحد ما أمشي من مكاني
جهود هيئة الدواء المصرية في تعزيز منظومة تراخيص المؤسسات الصيدلية خلال 2026
عموتة يراقب ثنائي القناة في مباراة الأهلي بالدوري
شوبير : منتخب مصر للكرة الطائرة تأهل رسمياً لبطولة كأس العالم بولندا 2027
الرئيس السيسي: مهما اختلفنا مع الحكومة أو الرئيس لازم نحافظ على بلدنا
الرئيس السيسي يحذر من مخاطر السوشيال ميديا وشحن المواطنين.. ويؤكد مسؤولية الأسر في حماية الأبناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم: امتحان الفرصة الواحدة بالثانوية العامة خلق ضغوطا على الطلاب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الثانوية العامة كانت تصيب الطلاب بضغط نفسي فى الامتحانات بسبب امتحان الفرصة الواحدة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعلمي الفني ، أنه تم إقرار نظام البكالوريا المصرية، التى تتيح تنوع المسارات للاختيار منها وتقدم اكثر من فرصة امتحانية

وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال كلمته في جلسة بعنوان ماذا يتعلم أبناؤنا؟... وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟ ، في “منتدى مصر 2026”،  إن 87% من التلاميذ يتلقون التعليم  فى المدارس الحكومية وحوالى 13% فى المدارس الخاصة والدولية

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  ، أن نسبة الحضور فى المدارس كانت 15% بسبب ارتفاع الكثافات الطلابية في الفصول ، وكان هناك عجز في 469 ألف معلم فى المدارس، قائلا : “الوضع ده كان قائم وفى نفس الوقت كنا بنتكلم على جودة التعليم”

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: الآن انتهت أزمة الكثافات المرتفعة في الفصول، وحاليا لا يوجد فصل يضم أكثر من 50 طالبا، كما تخطت نسبة حضور الطلاب في المدارس نسبة الـ 90%، أصبح لا يوجد عجز في المعلمين فى المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: المنظومة التعليمية كانت تضم  150 ألف فصل ، وفى آخر 10 سنوات تم انفاق 250 مليار جنيه لحل أزمات الكثافة ولدينا رؤية للنزول بالكثافة لـ40 و45 طالب فى الفصل الواحد 

وشهد "منتدى مصر 2026" الذي يُعقد اليوم بتوجيهات وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 150 من صناع القرار، ونحو 8 آلاف شاب وممثل عن قطاعات الدولة المختلفة، بهدف وضع السياسات العامة والإنجازات الحكومية على طاولة التقييم ، تنظيم جلسة بعنوان ماذا يتعلم أبناؤنا؟... وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟.

وشهدت هذه الجلسة عرض فيلما تسجيليا يتحدث عن بعض التحديات التى كانت تواجه المنظومة التعليمية في مصر ، وما تحقق من إصلاحات لإكساب الطلاب مهارات مرتبطه بسوق العمل

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

عداد الكهرباء

عداد الكهرباء هيكشفك.. تحذير مهم للمشتركين قبل محاولة السرقة

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

صورة أرشيفية

اتهام طبيب بسوهاج بفض غشاء بكارة مريضة أثناء عملية جراحية.. ومحاميها يكشف التفاصيل

أرشيفية

أمريكا تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط: استعدوا لإلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء

الدكتور أحمد مهينة

تحركات جديدة داخل القابضة للكهرباء.. تعيين مستشار جديد وقرارات مرتقبة بشأن العدادات

ترشيحاتنا

الحادث

دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق داخل شقة ببرج سكني في الإسماعيلية

محافظ الشرقية

اعتماد الأحوزة العمرانية لـ30 عزبة بمراكز ومدن بالشرقية

رئيس مركز ومدينة أبوتيج تزور مدرسة الفرغل الإعدادية

لا حالات تسمم.. رئيس مدينة أبوتيج باسيوط تتفقد مدرسة الفرغل الإعدادية

بالصور

أعراض جرثومة المعدة المتقدمة.. وطرق علاجها نهائيا

اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة

طريقة عمل القرنبيط المشوي بصوص الهريسة والحمص

طريقة عمل القرنبيط المشوي بصوص الهريسة والحمص
طريقة عمل القرنبيط المشوي بصوص الهريسة والحمص
طريقة عمل القرنبيط المشوي بصوص الهريسة والحمص

جمال وذوق راقى.. أسما شريف منير تتألق في الجونة بالحجاب

اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب
اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب
اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب

إنقاذ 5 تلاميذ بعد سقوطهم داخل ترعة بالمنوفية

العربية
العربية
العربية

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد