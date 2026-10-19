وزير التعليم: امتحان الفرصة الواحدة بالثانوية العامة خلق ضغوطا على الطلاب

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الثانوية العامة كانت تصيب الطلاب بضغط نفسي فى الامتحانات بسبب امتحان الفرصة الواحدة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعلمي الفني ، أنه تم إقرار نظام البكالوريا المصرية، التى تتيح تنوع المسارات للاختيار منها وتقدم اكثر من فرصة امتحانية

وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال كلمته في جلسة بعنوان ماذا يتعلم أبناؤنا؟... وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟ ، في “منتدى مصر 2026”، إن 87% من التلاميذ يتلقون التعليم فى المدارس الحكومية وحوالى 13% فى المدارس الخاصة والدولية

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نسبة الحضور فى المدارس كانت 15% بسبب ارتفاع الكثافات الطلابية في الفصول ، وكان هناك عجز في 469 ألف معلم فى المدارس، قائلا : “الوضع ده كان قائم وفى نفس الوقت كنا بنتكلم على جودة التعليم”

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: الآن انتهت أزمة الكثافات المرتفعة في الفصول، وحاليا لا يوجد فصل يضم أكثر من 50 طالبا، كما تخطت نسبة حضور الطلاب في المدارس نسبة الـ 90%، أصبح لا يوجد عجز في المعلمين فى المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: المنظومة التعليمية كانت تضم 150 ألف فصل ، وفى آخر 10 سنوات تم انفاق 250 مليار جنيه لحل أزمات الكثافة ولدينا رؤية للنزول بالكثافة لـ40 و45 طالب فى الفصل الواحد

وشهد "منتدى مصر 2026" الذي يُعقد اليوم بتوجيهات وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 150 من صناع القرار، ونحو 8 آلاف شاب وممثل عن قطاعات الدولة المختلفة، بهدف وضع السياسات العامة والإنجازات الحكومية على طاولة التقييم ، تنظيم جلسة بعنوان ماذا يتعلم أبناؤنا؟... وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟.

وشهدت هذه الجلسة عرض فيلما تسجيليا يتحدث عن بعض التحديات التى كانت تواجه المنظومة التعليمية في مصر ، وما تحقق من إصلاحات لإكساب الطلاب مهارات مرتبطه بسوق العمل