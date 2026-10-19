صانع محتوى: الشائعات لن تتوقف والوعي خط الدفاع الأول

حذر صانع المحتوى أحمد مبارك، خلال فيلم تسجيلي عُرض ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، من خطورة الشائعات وتأثيرها على استقرار الدولة، مؤكدًا أن هدفها الأساسي هو إثارة القلق وزعزعة الاستقرار، وهو ما ظهر في العديد من الشائعات المتعلقة بأسعار الدولار والأوضاع الاقتصادية.

وقال إن الشائعات تُستخدم كأداة للضغط على استقرار البلاد، من خلال تخويف المواطنين من التعامل مع البنوك والترويج لمزاعم بشأن إفلاس الدولة، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من الشائعات برزت خلال عام 2023.

وتطرق إلى الشائعات المتعلقة بتهجير الفلسطينيين إلى مصر، مؤكدًا أن القيادة السياسية أعلنت رفضها لتهجير الفلسطينيين، وشددت على أن مصر لن تسمح بتمرير هذا المخطط.

تجاوز التحديات والحفاظ على استقرارها.

وأشار إلى أن الشائعات لن تتوقف، لكن التعامل معها يتطلب الوعي والتحقق من المعلومات وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، معربًا عن ثقته في قدرة الدولة على تجاوز التحديات والحفاظ على استقرارها.