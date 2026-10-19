مروان عطية يخطف الأنظار بلوك كاجوال

شارك مروان عطية، لاعب النادي الأهلي صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر لاعب الأهلي بلوك كاجوال لافت للأنظار داخل سيارته، ولاق تفاعل وإعجاب جمهوره ومتابعيه.

من جانب آخر، خاض الأهلي 8 مباريات في مختلف المسابقات، بواقع 6 مواجهات في الدوري المصري الممتاز، ومباراة في كأس الرابطة، بالإضافة إلى لقاء في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ونجح خلالها في تحقيق 7 انتصارات مقابل تعادل وحيد.



وتكشف هذه النتائج عن البداية القوية التي قدمها الفريق مع عموتة، في ظل نجاحه في تجنب الهزيمة خلال المباريات الثماني، وهو ما يمنح الجهاز الفني دفعة معنوية مهمة لمواصلة العمل على تطوير الأداء وتحقيق الأهداف المطلوبة على المستويين المحلي والقاري.



ولم تقتصر إيجابيات الأهلي على حصد النقاط وتحقيق الانتصارات، بل امتدت إلى الأرقام الهجومية والدفاعية، بعدما تمكن لاعبوه من تسجيل 18 هدفًا، بمعدل يتجاوز هدفين في المباراة الواحدة، بينما استقبلت شباك الفريق 4 أهداف فقط.



وتعكس هذه الأرقام التوازن الذي ظهر به الأهلي خلال مبارياته الأخيرة، إذ نجح في الجمع بين القدرة على الوصول إلى مرمى المنافسين واستغلال الفرص التهديفية، مع الحفاظ على قدر كبير من الانضباط الدفاعي وتقليل عدد الأهداف المستقبلة.