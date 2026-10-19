بتوجيهات محافظ الإسماعيلية.. إقبال على اختبارات القبول للعمل بمشروع الصوب الزراعية بالتل الكبير

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية و في إطار جهود محافظة الإسماعيلية لتوفير فرص عمل للشباب ودعم مشاركتهم في المشروعات التنموية، انطلقت بمركز ومدينة التل الكبير أعمال الاختيار والقبول للشباب الراغبين في العمل بمشروع الصوب الزراعية الحديثة.

وجرت أعمال الاختيار بحضور مدير تشغيل الشباب بالمحافظة، حيث تم استقبال المتقدمين وإجراء الاختبارات والمعاينات اللازمة، إلى جانب استعراض شروط ومميزات العمل بالمشروع، والرد على استفسارات الشباب بشأن الفرص المتاحة وآليات الالتحاق بها.

وشهدت أعمال التقديم إقبالًا ملحوظًا من شباب مركز ومدينة التل الكبير والقرى التابعة له، وسط إجراءات منظمة تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص واختيار العناصر المناسبة وفقًا للمعايير المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المحافظة لتيسير وصول فرص التشغيل إلى الشباب بمختلف المراكز والقرى، وربطهم بالمشروعات الإنتاجية والتنموية، بما يسهم في توفير مصادر دخل مستقرة، ودعم قطاع الزراعة الحديثة ومنظومة الأمن الغذائي.

وتواصل محافظة الإسماعيلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، جهودها لفتح مجالات عمل جديدة أمام الشباب، وتشجيع مشاركتهم في المشروعات القومية والإنتاجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.