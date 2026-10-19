قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم العالي: ارتفاع عدد الجامعات المصرية إلى 131 والطلاب لـ 4 ملايين
النرويج تحظر منصات السوشيال لمن هم دون سن 16 عاما
منتدى مصر 2026.. مواطن يطالب الرئيس بزيادة فرص العمل في العاصمة
بلاغات متزامنة عن قنابل في المدارس بـ 4 دول أوروبية
ثاني لاعب مصري.. صلاح يكتب اسمه في تاريخ طرابزون سبور أمام بشكتاش
بلدنا قوية.. عمرو أديب: الرئيس السيسي تحدث في منتدى مصر عن كيفية الحفاظ على الوطن
رسائل عاجلة من وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور.. أبرزها البكالوريا
إيران تلوح باستهداف كابلات الإنترنت تحت هرمز: لدينا أهداف جديدة
ترتيب الدوري التركي بعد فوز طرابزون سبور على بشكتاش
برينتفورد يتعاون مع الشرطة بعد إلقاء كرة رجبي نحو الملعب
خبير عسكري: تكلفة اعتراض الصواريخ في سلاح صائد المسيرات تصل إلى 5 دولار فقط
احتراق المئات من الدراجات الكهربائية في احتجاجات فرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتوجيهات محافظ الإسماعيلية.. إقبال على اختبارات القبول للعمل بمشروع الصوب الزراعية بالتل الكبير

الاعمال
الاعمال
الإسماعيلية انجي هيبة

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية و في إطار جهود محافظة الإسماعيلية لتوفير فرص عمل للشباب ودعم مشاركتهم في المشروعات التنموية، انطلقت بمركز ومدينة التل الكبير أعمال الاختيار والقبول للشباب الراغبين في العمل بمشروع الصوب الزراعية الحديثة.

وجرت أعمال الاختيار بحضور مدير تشغيل الشباب بالمحافظة، حيث تم استقبال المتقدمين وإجراء الاختبارات والمعاينات اللازمة، إلى جانب استعراض شروط ومميزات العمل بالمشروع، والرد على استفسارات الشباب بشأن الفرص المتاحة وآليات الالتحاق بها.

وشهدت أعمال التقديم إقبالًا ملحوظًا من شباب مركز ومدينة التل الكبير والقرى التابعة له، وسط إجراءات منظمة تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص واختيار العناصر المناسبة وفقًا للمعايير المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المحافظة لتيسير وصول فرص التشغيل إلى الشباب بمختلف المراكز والقرى، وربطهم بالمشروعات الإنتاجية والتنموية، بما يسهم في توفير مصادر دخل مستقرة، ودعم قطاع الزراعة الحديثة ومنظومة الأمن الغذائي.

وتواصل محافظة الإسماعيلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، جهودها لفتح مجالات عمل جديدة أمام الشباب، وتشجيع مشاركتهم في المشروعات القومية والإنتاجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

الصورة المتداولة

بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع

قفزة جديدة في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

وزيرة التنمية المحلية

«نزع ملكية أراضي محور حسب الله الكفراوي بالجيزة».. ننشر قرار التنمية المحلية بالوقائع المصرية

الاهلي

شوبير يكشف عن قرار ناري من عموتة للاعبي الأهلي في الدوري

ترشيحاتنا

مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية: بيان شيخ الأزهر مبادرة عملية لاحتواء صراعات المنطقة

منتدى مصر 2026

وزير الأوقاف يناقش تجديد الخطاب الديني وتعزيز القيم المجتمعية بمنتدى مصر 2026

الدكتورة ثريا البدوي

ثريا البدوي: نداء شيخ الأزهر للوساطة يجسد دور الأزهر التاريخي في توحيد الأمة

بالصور

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن خلال عشر دقائق فقط

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

فيديو

اسعار فستانين الجونة 2026

نصف مليون جنيه في فستان واحد .. أسعار صادمة لفساتين نجمات الجونة 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: ركائز المناعة الفكرية والوجدانية.. نحو مناعة فكرية وشخصية مستقلة

المزيد