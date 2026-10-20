محمد مرعي: الإعلام الرقمي أصبح المؤثر الأكبر في اتجاهات الرأي العام

قال محمد مرعي إن الإعلام الرقمي لم يعد مجرد وسيلة موازية للإعلام التقليدي، بل أصبح المؤثر الأكبر في اتجاهات الرأي العام، سواء بالإيجاب أو السلب، مؤكدًا أن تأثيره المتزايد يثير مجموعة من القلاقل والتحديات أمام الحكومات والدول.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الحديث عن مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها في الوعي مهم، سواء في ضوء ما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أو ما تناوله المتحدثون خلال المنتدى، مشيرًا إلى أن المنصات الرقمية باتت صاحبة تأثير واسع في تشكيل اتجاهات الرأي العام.

وأوضح مرعي، خلال النقاش حول مخاطر الذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن السيبراني، أن مصر تمتلك تقدمًا كبيرًا في مجال الأمن السيبراني مقارنة بدول عديدة في المنطقة، مؤكدًا أن هذا التقييم ليس مجرد كلام مرسل، بل يستند إلى ما وصفه بالتقدم الذي حققته البلاد في هذا المجال.

وأشار إلى وجود استراتيجية وطنية في مصر تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وذلك في معرض حديثه عن ضرورة التعامل مع التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتأثيرها في المجتمع والمؤسسات.