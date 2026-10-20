اليابان تطلق بنجاح مسبارا في أول مهمة من نوعها لجمع عينات من أحد قمري كوكب المريخ

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية اليوم الثلاثاء نجاح إطلاق مركبة فضائية في مهمة تعد الأولى من نوعها عالميا لجمع عينات من الصخور والرمال من أحد قمري كوكب المريخ.

وأوضح ماكوتو أريتا مدير مشروع الصاروخ إتش 3 في الوكالة اليابانية - خلال مؤتمر صحفي - أن المسبار، الذي يحمله الصاروخ إتش 3 في رحلته العاشرة ضمن مهمة استكشاف أقمار المريخ، انفصل بنجاح عن الصاروخ واستقر في المدار المحدد له.

وقال :" أعتقد أننا تمكنا من وضع المركبة في المدار المخطط له بدقة استثنائية. أنا سعيد للغاية بنجاح إطلاق المهمة، التي تحظى باهتمام عالمي".

وانطلق الصاروخ في الساعة 4:41 صباحا بالتوقيت المحلي من مركز تانيجاشيما الفضائي، الواقع على جزيرة تانيجاشيما الصغيرة في جنوب غربي اليابان.

وتتجه المركبة إلى فوبوس، أكبر قمري المريخ، والذي يدور على مسافة تقارب 6 آلاف كيلومتر من سطح الكوكب، ويبلغ قطره نحو 20 إلى 30 كيلومترا. ومن المقرر أن تعود المركبة إلى الأرض بالعينات التي تجمعها في يوليو 2031.

ورحبت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بنجاح الإطلاق، وكتبت في منشور عبر منصة إكس : " آمل أن تنجح هذه المهمة التاريخية"، معربة عن أملها في أن تتمكن المركبة من جمع العينات وإعادتها إلى الأرض بسلام.

وكان من المقرر إطلاق المهمة عام 2024، إلا أن الموعد أرجئ عقب فشل الرحلة الأولى للصاروخ إتش 3 في العام السابق.

وتزن المركبة الفضائية 4,480 كيلوجراما، وتتألف من ثلاث وحدات مخصصة للرحلة إلى المريخ، واستكشاف فوبوس، والعودة إلى الأرض. كما تضم أربع قوائم للهبوط، ويبلغ ارتفاعها نحو 5.3 متر، فيما يصل عرضها إلى قرابة 9 أمتار عند نشر ألواحها الشمسية.

ويستخدم الصاروخ في هذه الرحلة منظومة دفع تضم محركين وأربعة معززات، وهي أقوى تهيئة للصاروخ من حيث القدرة على الدفع.

وبحسب الخطة، ستدخل المركبة مدار المريخ في أغسطس 2027. ومن المقرر أن تهبط على فوبوس مركبة جوالة طورها فريقان من فرنسا وألمانيا، قبل أن تحاول المركبة الرئيسية تنفيذ عمليتي هبوط على القمر.

وبعد استكمال عمليات الاستكشاف، ستتولى المركبة رصد ديموس، القمر الآخر للمريخ، قبل مغادرة مدار الكوكب في نوفمبر 2030.

وخلال رحلة العودة إلى الأرض، ستطلق المركبة كبسولة تضم العينات التي جمعت من فوبوس، تمهيدا لاستعادتها على الأرض في يوليو 2031.