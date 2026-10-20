العمل: فرصة التدريب من أجل التشغيل لحملة الدبلومات الصناعية

تواصل وزارة العمل استقبال طلبات الشباب من حملة الدبلومات الصناعية الراغبين في الالتحاق ببرنامج تدريبي متخصص في صيانة الأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف، بالتعاون مع شركة خاصة، وذلك في إطار مبادرة "التدريب من أجل التشغيل"، وجهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتأهيل الكوادر الفنية وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

ويُعقد البرنامج التدريبي بمدينة العبور، ويستمر لمدة شهر كامل، خلال الفترة من الأول من نوفمبر حتى الأول من ديسمبر 2026، ويتضمن تدريبًا نظريًا وعمليًا يستهدف تنمية المهارات الفنية والتطبيقية للشباب، وإعدادهم للعمل في التخصصات المطلوبة بسوق العمل...وجددت وزارة العمل تأكيدها على أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهودها لتطوير منظومة التدريب المهني، وربط مخرجات التدريب بالاحتياجات الفعلية للمنشآت، بما يسهم في تأهيل عمالة فنية ماهرة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للحصول على فرص عمل مناسبة.

وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات التقديم مستمر حتى 25 أكتوبر 2026، حيث بدأ التقديم في 18 أكتوبر الجاري، ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج تسجيل بياناتهم من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuJrnHTO3MwruM9qcYSztHzFBc2zGY7fw5khAPT0jOOMVOGg/viewform

ودعت الوزارة الشباب الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة التدريبية، إلى سرعة التسجيل قبل انتهاء فترة التقديم، والتعرف على طريقة التقديم من خلال الرابط المرفق ..