أوقاف الإسكندرية تعلن أسماء المتقدمين لمسابقة علوم القرآن الكريم

كشفت مديرية الأوقاف بالإسكندرية عن أسماء المتقدمين لخوض الاختبارات التمهيدية للمسابقة الكبرى في علوم القرآن الكريم، التي تنظمها وزارة الأوقاف، وتصل قيمة جوائزها المالية إلى نصف مليون جنيه، ضمن جهودها لتشجيع التنافس العلمي والتوسع في دراسة علوم القرآن الكريم.

وأوضح الشيخ محمد سعد العش، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، أن المسابقة تضم 4 تخصصات رئيسية، تشمل علوم القرآن الكريم، وأسباب النزول، ووجوه الإعراب في القرآن الكريم، وتوجيه القراءات القرآنية، وينقسم كل تخصص إلى فرعين وفقًا للفئات المستهدفة والمراجع العلمية المعتمدة.

وتشمل مسابقة علوم القرآن الكريم فرعًا لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس، بحد أقصى 40 عامًا، ويعتمد على كتاب «البرهان في علوم القرآن» للإمام الزركشي، وفرعًا آخر للأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس، بالحد العمري نفسه، من كتاب «الإتقان في علوم القرآن» للإمام السيوطي.

وفي مجال أسباب النزول، يخوض المتقدمون من غير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس المنافسة من خلال كتاب «لباب النقول في أسباب النزول» للإمام السيوطي، بينما يعتمد الفرع المخصص للأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس على كتاب «أسباب نزول القرآن» للإمام الواحدي، مع تحديد الحد الأقصى للسن بـ40 عامًا.

وأضاف مدير المديرية أن مجال وجوه الإعراب في القرآن الكريم يضم فرعين، الأول من كتاب «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري، والثاني من كتاب «إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس، ويشترط ألا يزيد عمر المتقدمين على 50 عامًا.

كما تتضمن المسابقة مجال توجيه القراءات القرآنية، من خلال كتاب «حجة القراءات» للإمام ابن زنجلة في الفرع الأول، وكتاب «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها» للإمام مكي بن أبي طالب القيسي في الفرع الثاني، بالحد العمري نفسه.

وتستهدف المسابقة دعم التخصص في علوم القرآن الكريم، وإتاحة الفرصة أمام الأئمة والخطباء والباحثين وغيرهم من المهتمين للتنافس في المجالات القرآنية المختلفة، بما يسهم في نشر المعرفة الدينية وتعميق الفهم العلمي لكتاب الله تعالى.