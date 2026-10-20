القبض على 7 أشخاص يتعاطون المخدرات داخل مبنى مهجور بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص بالتردد على مبنى مهجور كائن بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ وإستغلاله فى تعاطى المواد المخدرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط (7 أشخاص من المترددين على المبنى المشار إليه "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظة كفر الشيخ)، وضبط بحوزتهم (كمية من المواد المخدرة – مبالغ مالية) وبمواجهتهم أقروا بترددهم على المبنى المشار إليه لتعاطى المواد المخدرة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات قيامهم بأعمال التسول وإستجداء المارة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.