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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط طن لحوم مفرومة بها رائحه كريهة و560 كيلو جبنة موتزاريلا غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالفيوم

مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم
مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم من ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة رقابية مكبرة استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات تداول السلع مجهولة المصدر جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار واحتكار السلع .

وذلك تحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين وعبير العقبي وكيل المديريةوأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ أن الحملات ضبطت سيارة ميكروباص محملة بطن من اللحوم المفرومة داخل أكياس بلاستيكية شفافة لا تحمل أي علامات أو بيانات توضح مصدرها وأثبت فحص الهيئة القومية لسلامة الغذاء عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وانبعاث رائحة كريهة منها وتم تسليم المتهم حضوريا إلى مركز الشرطة كما جرى ضبط 560 كيلو جراما من جبنة الموتزاريلا مجهولة المصدر داخل أكياس بلاستيكية شفافة دون بيانات توضح جهة التصنيع أو الصلاحية وتبين بالفحص عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وانبعاث رائحة كريهة منها وتم تسليم المتهم حضوريا إلى مركز الشرطة.


سجائر محظورة ومخالفات تموينية

وأسفرت الحملات عن ضبط 150 علبة سجائر صيني محظور بيعها أو تداولها وتحرير 12 تقريرا لبدالين تموينيين لعدم ممارسة النشاط خلال مواعيد العمل الرسمية.


متابعة الأسواق ومحطات الوقود

وتابعت الحملات أسعار وأوزان المخابز السياحية ومطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات الدقيق المدعم والبوتاجاز وتوزيع أسطوانات الغاز للتأكد من البيع بالسعر الرسمي كما شملت المرور على محطات الوقود وإجراء الجرد ومراجعة التراخيص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار ومحال الجزارة لمراقبة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر خاصة أسواق الخضراوات والفاكهة لضمان الالتزام بالأسعار المقررة وحماية المواطنين من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر.

مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة الفيوم الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الأسواق

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