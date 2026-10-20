الداخلية تكشف حقيقة سرقة أسلاك كهرباء من عامود إنارة بالمقطم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائمة على النشر بقيام 3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بسرقة الأسلاك الكهربائية الخاصة بأعمدة الإنارة بمنطقة المقطم بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 عمال بإحدى شركات الدعاية والإعلان – مقيمين بمحافظة الجيزة "أصل إقامتهم بإحدى محافظات الوجه القبلى") وبسؤالهم أقروا بأنهم مكلفين من قِبل الشركة التى يعملون بها للقيام بأعمال الصيانة بأحد الأعمدة المثبت عليها لوحة إعلانية والمتواجدة بالمنطقة محل البلاغ لوجود عطل بها نتيجة حدوث ماس كهربائى ، وبسؤال مالك الشركة محل عملهم أيد ماسبق وقدم ما يفيد ذلك.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.